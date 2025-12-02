Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Powerball llega a más de 740 millones de dólares: la fiebre del premio más alto del mes

El monto de la lotería  sigue creciendo tras no registrarse ganadores.

Unos boletos de la lotería Powerball en Nashville, Tennessee, el 29 de agosto del 2025.

Este lunes 1 de diciembre se reveló la combinación ganadora del más reciente sorteo llevado a cabo por Powerball con su premio mayor a USD 740 millones.

Los números ganadores son: 5 18 26 47 59 1 y el multipler: 

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados.

El portal Univisión señaló que el pasado 6 de septiembre, dos boletos vendidos en Missouri y Texas se repartieron cerca de 1.800 millones de dólares.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Así lo explica el portal web Univisón Noticias. 

Indicaron además que se puede elegir los números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. 

El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

