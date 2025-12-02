Powerball llega a más de 740 millones de dólares: la fiebre del premio más alto del mes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este lunes 1 de diciembre se reveló la combinación ganadora del más reciente sorteo llevado a cabo por Powerball con su premio mayor a USD 740 millones.

Los números ganadores son: 5 18 26 47 59 1 y el multipler:

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados.

El portal Univisión señaló que el pasado 6 de septiembre, dos boletos vendidos en Missouri y Texas se repartieron cerca de 1.800 millones de dólares.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Así lo explica el portal web Univisón Noticias.

Indicaron además que se puede elegir los números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar.

El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.