El Prado en las calles llega al Centro Rainieri

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La muestra El Prado en las calles llega a Punta Cana de la mano del Centro Cultural Rainieri, en Puntacana Village, mañana viernes 17, a las 6:30 de la tarde.

El proyecto, parte de la iniciativa ‘El Prado en nosotros’, es el resultado de una colaboración entre el Centro León y el Museo Nacional del Prado de España junto a una alianza con la Fundación Amigos del Museo del Prado, Fundación Eduardo León Jimenes, Kahkow y el Banco Popular Dominicano.

La iniciativa tiene como objetivo acercar la esencia y el legado de la pinacoteca madrileña directamente a los espacios urbanos, destaca una nota.