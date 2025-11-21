Cómo preparar una cena de Acción de Gracias deliciosa sin gastar demasiado dinero

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

Este Día de Acción de Gracias, muchas personas buscan ahorrarse unos cuantos dólares y formas de gastar lo menos posible a la hora de hacer la cena. Rebecca Chobat, una famosa creadora de contenido en TikTok, entiende esto a la perfección.

Conocida en redes sociales como “dollartreedinners”, Chobat basa su popularidad en un concepto sencillo, pero poderoso: aprovechar los ingredientes asequibles de las “tiendas de dólar” para crear comidas ingeniosas a la vez que deliciosas, logrando así convertir su cuenta en un espacio donde la creatividad y el presupuesto reducido se encuentran.

Durante una entrevista con ABC News, la influencer explicó que siempre intenta compartir recetas que se preparen en menos de 30 minutos y que cuesten hasta 10 dólares, destacando la importancia de las “tiendas de dólar”, las cuales, a su parecer, cuentan con “una selección de comestibles bastante decente” y que existen establecimientos de estos que carecen de productos frescos o carnes, por lo que depende casi al 100 por ciento de su creatividad.

“Dependo mucho de las verduras congeladas. A menudo muestro recetas en las que utilizo cosas como pollo enlatado como forma de proteína. Si estás dispuesto a ser un poco flexible, puedes tener una comida realmente excelente”, afirmó Chobat.

En este Día de Acción de Gracias, la creadora de contenido de TikTok aseguró que dentro de las “tiendas de dólar” también se pueden encontrar alternativas para cocinar cenas ideales para la temporada.

“Tienen una mezcla para relleno, también una de salsa para pavo asado que es muy buena, los ñames enlatados son más baratos aquí”, comentó la influencer que asegura querer organizar cenas temáticas de 20 dólares y que incluyan aperitivos, platos principales, dos guarniciones y postre para casi todos los días festivos.

“Las cosas llegan y las cosas se van. Siempre estoy hablando de lo que podría hacer de manera diferente al mismo tiempo, trato de mantener las cosas en una perspectiva realmente optimista y alentadora”, añadió la creadora de contenido.

Algunas de sus recetas más recientes para cocinar este Día de Acción de Gracias fue titulada “Cena de pavo en una bolsa”. Hasta el momento, el video dónde explica cómo mezclar y emplatar los ingredientes cuenta con más de un millón de reproducciones y cerca de 175.000 “me gusta”.

A la cena de pavo se le puede incluir un clásico crujiente de manzana hecho con ingredientes de la "tienda de dólar".Captura de Pantalla/TikTok/dollartreedinners

Los ingredientes necesarios para cocinar esta idea de Chobat son:

Una bolsa de relleno para pavo

Dos latas de pavo

Un paquete de mezcla de salsa para pavo

Una lata de judías verdes

Un paquete de puré de papas instantáneo del sabor que sea

La receta alcanza para dos platos y su tiempo de cocción es de 30 minutos. La creadora de contenido asegura que el total por todos los ingredientes fue de 8 dólares.

El primer paso de esta receta consiste en drenar todo el líquido de las latas de pavo sin descartarlo.

La proteína se deberá agregar entonces a una olla con dos tazas de agua y los paquetes de salsa.

Luego, el líquido debe calentarse hasta formar una mezcla espesa.

Para el relleno, Chobat recomienda seguir las instrucciones de la caja intercambiando la mantequilla o margarina recomendada por el jugo de pavo reservado de las latas.

En el tercer paso se deben calentar las judías verdes y preparar la bolsa de puré de papas.