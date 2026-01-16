Presenta Albergue de fantasmas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En la Mediateca del Centro León fue presentado el libro Albergue de fantasmas de la escritora Ibeth Guzmán, narradora, ensayista, docente e investigadora universitaria.

La periodista y gestora cultural Marivell Contreras, facilitó un cálido intercambio entre la autora y la doctora María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León.

León expresó sobre el libro: “Defino Albergue de fantasmas como un libro que se lee desde la memoria y la sensibilidad...”