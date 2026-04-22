Presenta avances científicos en Alzheimer y cáncer

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Con la participación de reconocidos profesionales de la medicina moderna, el UHealth - University of Miami Health System presentó ante el sector Salud en República Dominicana los más recientes avances científicos en enfermedades como el Alzheimer.

Las novedades científicas presentadas fueron sobre cáncer de próstata, mama y sarcoma, efectuada durante la clausura del simposio “The UHealth Difference 2026: Un Simposio Médico Internacional”.

Durante la jornada fueron abordas importantes innovaciones en el manejo del Alzheimer, así como los avances más recientes en el cáncer de próstata, desde el diagnóstico temprano hasta las opciones terapéuticas más avanzadas.

Se destacó además, la labor del Sylvester Comprehensive Cancer Center, e igualmente del Desai Sethi Medical Center, instituciones que afirmaron son reconocidas por su enfoque integral en la atención oncológica.

El evento fue organizado por el programa UHealth International, el cual facilita a los pacientes el acceso a servicios médicos especializados, incluyendo consultas de telemedicina y tratamientos avanzados con acompañamiento personalizado, destaca una nota de prensa.