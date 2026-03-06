Presenta primera edición de Alineada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La comunicadora Glenis E. Féliz presentó su primer libro Alineada, conocido como ‘Best Seller’, a pocas horas de su lanzamiento oficial en Amazon, según se informó en una nota de prensa.

La obra, centrada en el crecimiento personal y espiritual, ha generado una notable respuesta por parte de lectores de distintos países, posicionándose rápidamente entre los títulos más adquiridos dentro de su categoría.

Alineada propone un viaje de transformación interior, invitando a los lectores a reconectar con su propósito, fortalecer su fe y reenfocar su vida desde una perspectiva de claridad, sanidad emocional y alineación espiritual.

Este logro consolida el impacto del mensaje que la autora ha venido compartiendo a través de sus plataformas y espacios de comunicación, donde ha inspirado a miles de personas con reflexiones sobre fe, identidad y propósito.

“Este resultado confirma que cuando un mensaje nace desde los procesos, la obediencia y la fe en Dios encuentra su destino. Alineada no es solo un libro, es una experiencia de vida”, expresó Glenis E. Féliz.

El reconocimiento como ‘Best Seller’ marca un precedente significativo para la autora y fortalece la proyección internacional de la obra. Continúa disponible en Amazon a 9.99 dólares en formato digital.