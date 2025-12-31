Presentan acciones estratégicas en RD para promover a Guatemala

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (MINEX), a través de su Embajada en la República Dominicana, con el apoyo de la aerolínea Arajet, presentó ante agencias y empresas del sector turístico la riqueza cultural, natural y arqueológica del país centroamericano, en el marco del encuentro “Descubre y vive Guatemala”.

El evento resaltó el potencial de Guatemala como destino multidiverso, reconocido por su vasta herencia cultural, su cosmovisión maya y su oferta de aventura, naturaleza y experiencias únicas para el viajero dominicano. Durante la presentación se destacó que Guatemala reúne 22 grupos étnicos de origen maya, además de poblaciones garífunas, xincas y mestizas, que comparten tradiciones vivas y milenarias en un territorio catalogado entre los países megadiversos del mundo.

Resaltó la importancia de la nación como corazón del Mundo Maya, con más de 170 sitios arqueológicos monumentales y cuatro declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre ellos la ciudad colonial de La Antigua Guatemala y el imponente Parque Nacional Tikal.

Marlene Reynoso Urzúa, Encargada de Negocios de la Embajada de Guatemala en República Dominicana, destacó la relevancia de fortalecer el trabajo conjunto entre ambos países:

“Es fundamental fortalecer alianzas entre operadores turísticos y explorar estrategias que incrementen el flujo de visitantes a Guatemala, nuestro propósito es acercar a más dominicanos al corazón del Mundo Maya. Agradecemos a Arajet por sumarse a este esfuerzo”.