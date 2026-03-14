Presentan la Chevrolet Groove: Un salto en seguridad y potencia

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La empresa automotriz Santo Domingo Motors y su marca Chevrolet presentaron su nuevo modelo Groove, un SUV compacto que llega al mercado dominicano con un motor turbo de 149 caballos de fuerza, tecnologías avanzadas de asistencia al conductor y una propuesta tecnológica renovada, durante el encuentro Chevy Day, un espacio de actualización y alineación estratégica junto a la red de dealers autorizados y aliados.

El evento, que reunió a ejecutivos, representantes de concesionarios y socios comerciales para analizar las tendencias actuales del mercado automotriz y conocer de primera mano el portafolio actualizado de Chevrolet, estuvo encabezado por Ricardo Torres, Gerente Senior Comercial de Chevrolet; María Souffront, Coordinadora de Mercadeo de la marca; y Sergio Vilchez, Roadman de Chevrolet.

Los ejecutivos compartieron la visión estratégica que impulsa el lanzamiento de este modelo dentro del competitivo segmento de los SUV compactos, que están disponibles desde US$24,900 en su versión LT y US$26,900 en la versión RS.

Durante la jornada también fue presentada una ponencia sobre el impacto de TikTok en la industria automotriz, escenario que sirvió para anunciar la apertura del perfil de Chevrolet en esta red social.

La marca estrenó su primer contenido digital protagonizado precisamente por la nueva Chevrolet Groove, como parte de una estrategia para conectar con nuevas audiencias y fortalecer su presencia en plataformas digitales.

El momento central del encuentro llegó con la develación oficial del vehículo, cuando una unidad entró al interior del recinto, mientras que, a la par, dos unidades de la nueva Chevrolet Groove fueron presentadas ante los asistentes en un área exterior, marcando el inicio de la campaña de lanzamiento.

Luego, los invitados participaron en experiencias de networking, pruebas de manejo del line up completo de Chevrolet y espacios de generación de contenido para plataformas digitales.

La nueva generación de Chevrolet Groove presenta una evolución significativa frente a su versión anterior, comenzando por un diseño exterior más moderno y robusto que incorpora una parrilla frontal renovada, rines de aluminio bitono de 17 pulgadas y detalles en negro brillante que refuerzan su carácter dinámico. En la versión RS se agregan elementos deportivos, faros con proyección LED y sunroof, elevando su presencia dentro del segmento.

En el interior, el modelo apuesta por una experiencia tecnológica más avanzada con una pantalla de infoentretenimiento de 10.25 pulgadas, clúster digital de 7 pulgadas, conectividad ampliada con puertos USB tipo A y C, así como compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. A nivel mecánico, incorpora un motor 1.5 litros turbo de 149 hp, que representa un aumento considerable en potencia respecto a la generación anterior.

Uno de los avances más relevantes es la incorporación de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), entre los que destacan el frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril, control crucero adaptativo y cambio automático de luces altas y bajas. A esto se suman seis bolsas de aire, elevando los estándares de seguridad dentro de su categoría.

La nueva Chevrolet Groove ya se encuentra disponible en Santo Domingo Motors y en la red de dealers autorizados, donde los clientes pueden realizar pruebas de manejo y adquirir el modelo en sus versiones LT y RS. La marca apuesta a que esta nueva generación consolide el posicionamiento alcanzado por las versiones anteriores, que han logrado captar el interés de consumidores que buscan su primer SUV con diseño moderno, conectividad y versatilidad para el uso diario.

Sobre Chevrolet



Fundada en 1911, en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, es una de las principales marcas de automóviles del mundo, con operaciones en más de 115 países y ventas de alrededor de 4.8 millones de autos y camiones al año.

Desde 1920 es representada en República Dominicana por Santo Domingo Motors, y distribuida por su red de dealers autorizados en todo el territorio nacional. Posee el portafolio más robusto del mercado cubriendo los segmentos de compacto, SUV pequeño, mediano y grande, camioneta, autos deportivos y línea comercial.