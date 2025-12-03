Presentan la exhibición “Belenes del Mundo”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La fundación Refidomsa y la Asociación de Belenistas de la Zona Colonial exhiben “Belenes del mundo”, una preciosa colección de pesebres de todos los continentes que puede ser apreciada gratis por visitantes locales y extranjeros en el Museo de las Casas Reales.

La información la ofreció Samuel Pereyra, presidente de la fundación Refidomsa, quien manifestó que “la exhibición busca fortalecer la tradición navideña, mostrando el nacimiento del niño Jesús en numerosos puntos del planeta y la misma puede ser disfrutada por toda la familia”.

La población puede asistir desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Fue inaugurada el lunes 1 de este mes.