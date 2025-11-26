Presentan obra “Rufino y las mariposas”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con motivo de las conmemoraciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana anuncia el estreno de la obra teatral “Rufino y las mariposas”, un unipersonal escrito, dirigido e interpretado por el actor dominicano Miguel Oniel, que rinde homenaje a las Hermanas Mirabal y a Rufino de la Cruz, el hombre que las acompañó en su último viaje.

La puesta en escena será mañana en la sede del museo y forma parte de las iniciativas culturales que la institución impulsa para mantener viva la memoria histórica del pueblo dominicano y promover una reflexión profunda sobre la resistencia, la justicia y los valores democráticos.

A través de la voz de esta obra ofrece una mirada humana, sensible y cercana a las hermanas Mirabal.