Presentará muestra monográfica en Madrid

La Fundación Alberto Cruz anunció que presentará en enero de 2026 una exposición monográfica dedicada a la artista dominico-cubana Quisqueya Henríquez (1966–2024), en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.

La muestra será inaugurada en el marco de FITUR, y ofrecerá una revisión completa realizada hasta la fecha en Europa sobre su trayectoria, con el objetivo de acercar su obra a nuevos públicos en el espacio académico y cultural.

El proyecto busca reafirmar el compromiso de la Fundación con la difusión del arte dominicano y caribeño mediante nuevas colaboraciones internacionales.

La exposición reunirá instalaciones, fotografías, videos, collages y performances creados por Henríquez a lo largo de más de tres décadas.

El recorrido abordará temas centrales de su práctica: la ciudad como espacio de fricción, la hibridez cultural, los imaginarios caribeños, la revisión crítica de la historia del arte occidental y las tensiones entre lo local y lo global.

El curador René Morales, quien ha seguido de cerca la obra de Quisqueya Henríquez, tendrá la responsabilidad de la curaduría de la muestra pictórica, en su calidad de curador independiente de amplia trayectoria en el oficio, siendo curador jefe James W. Alsdorf en el Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) y director de Asuntos Curatoriales y Curador Jefe en el Pérez Art Museum Miami (PAMM).