Archivo de la Nación

Presentó dos tomos del libro “El oficio de pensar”

“Cada uno de estos intelectuales representan no sólo una época, sino un modo singular de construir mundos conceptuales que van desde la búsqueda de la vida buena hasta la crítica de la razón”.

El autor Andrés Merejo

El Archivo General de la Nación (AGN) presentó dos tomos del libro, “El oficio de pensar: Diálogo filosófico”, del profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Andrés Merejo.

El profesor e investigador de la UASD, dijo que en estos diálogos se recorre el vasto universo del conocimiento y los mundos inventados por los filósofos clásicos y contemporáneos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito, Epicuro, Séneca, Kant, Nietzsche, Heidegger, Arendt, Foucault, Habermas, Deleuze, Derrida, Bauman y Byung Chul Han.

Expresó, que “cada uno de estos intelectuales representan no sólo una época, sino un modo singular de construir mundos conceptuales que van desde la búsqueda de la vida buena hasta la crítica de la razón”. El libro aborda otros temas, desde “una genealogía del poder, dijo.

