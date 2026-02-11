Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Presentó libro en Guatemala y El Salvador

Más allá del liderazgo

Aldrys Sánchez

El director de Dale Carnegie Training en República Dominicana, César Cordero, presentó su libro “Más allá de la palabra Liderazgo” en Guatemala y El Salvador, en eventos especiales donde ofreció la conferencia “Liderazgo que trasciende”, a un nutrido público.

En ambas conferencias, Cordero resaltó las claves necesarias para llevar un liderazgo efectivo y que trascienda en medio de un mundo digital y donde la IA es una realidad, tema que trata ampliamente en su libro. Al final de la conferencia compartió con los asistentes y se realizó una firma de libros.

Sobre el autor

Aldrys Sánchez

