Primavera 2026: renovar tu estilo con frescura y elegancia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: María Mercedes Durán

Con la llegada de la primavera, tu estilo puede florecer sin esfuerzo. Tejidos ligeros, colores luminosos y accesorios estratégicos transforman la imagen, irradiando frescura, sofisticación y seguridad en cada paso. ¿Te imaginas luciendo prendas que proyecten elegancia y personalidad mientras disfrutas de la temporada?

Colores que iluminan

El color se convierte en protagonista. Tonalidades como rosado nude, beige cálido, dorado champagne y verde suave articulan looks armoniosos y sofisticados, donde cada prenda se percibe fresca y actual. Los estampados florales discretos aportan delicadeza y movimiento, reforzando la ligereza característica de la primavera.

Primavera

Tejidos y cortes que definen la figura

Los tejidos ligeros refuerzan la fluidez de la temporada. La caída natural de los vestidos satinados y los cortes asimétricos estiliza la figura con elegancia, mientras los escotes en V y la suavidad de la tela generan un efecto relajado y sofisticado. Los pañuelos se incorporan como accesorio versátil, añadiendo frescura y personalidad con sutileza.

Looks casuales con estilo

Para un aire más casual sin perder sofisticación, los pantalones de pierna ancha integrados con tops cortos ofrecen comodidad y modernidad. Este look resulta ideal para una tarde en el parque o un brunch primaveral. Los aretes dorados o champagne iluminan el rostro y completan el estilismo con distinción, sin restarle protagonismo a las prendas.

Evoluciona tu imagen

La primavera recuerda que nuestro estilo está en constante evolución. Pequeños ajustes en colores, texturas y detalles pueden transformar cómo nos percibimos y proyectamos. Renovar tu imagen no significa cambiar quién eres, sino permitir que florezca contigo, irradiando frescura, elegancia y confianza en cada paso.