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Santo Domingo, R.D. – La primera edición de PROYECTA concluyó con éxito total en el Auditorio Rowe, donde más de 250 mujeres participaron de una experiencia formativa, vivencial y dinámica centrada en imagen, liderazgo y marca personal.

El evento contó con experiencias y dinámicas en vivo que mantuvieron a las participantes conectadas de principio a fin, con el sello particular de cada conferencista. La jornada tuvo como figuras principales a Melissa Gonell, Karla Javier y Rose Fortunato, además de la participación de la talentosa artista y actriz Laura Molina como invitada especial, quien compartió su historia de crecimiento en redes sociales.

La destacada asesora de imagen Melissa Gonell abordó cómo construir una imagen para liderar; Karla Javier desarrolló el tema del liderazgo con propósito; y Rose Fortunato, con su conferencia “Marca 101”, ofreció herramientas puntuales para construir una marca personal sólida en redes sociales.

Primera edición de PROYECTA concluye con éxito total y reúne a más de 250 mujeres

Como parte del sello innovador de esta propuesta, las participantes también tuvieron la oportunidad de maquillarse con la maquilladora profesional Hectsy Rivas y luego realizarse en vivo sus fotografías de perfil profesional, recibiendo sus imágenes el mismo día del evento. Este elemento diferenciador convirtió a PROYECTA en una experiencia práctica e integral, más allá de un ciclo de conferencias, al combinar formación con herramientas concretas para la proyección personal.

Primera edición de PROYECTA concluye con éxito total y reúne a más de 250 mujeres

La actividad estuvo bajo la moderación de las comunicadoras Desirée Santos y Joanna Brea, en una propuesta que dejó entusiasmo entre las asistentes, muchas de las cuales ya expresan su expectativa por una próxima edición.