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Primera edición de PROYECTA concluye con éxito total y reúne a más de 250 mujeres
Como parte del sello innovador de esta propuesta, las participantes también tuvieron la oportunidad de maquillarse con la maquilladora profesional Hectsy Rivas y luego realizarse en vivo sus fotografías de perfil profesional, recibiendo sus imágenes el mismo día del evento.
Santo Domingo, R.D. – La primera edición de PROYECTA concluyó con éxito total en el Auditorio Rowe, donde más de 250 mujeres participaron de una experiencia formativa, vivencial y dinámica centrada en imagen, liderazgo y marca personal.
El evento contó con experiencias y dinámicas en vivo que mantuvieron a las participantes conectadas de principio a fin, con el sello particular de cada conferencista. La jornada tuvo como figuras principales a Melissa Gonell, Karla Javier y Rose Fortunato, además de la participación de la talentosa artista y actriz Laura Molina como invitada especial, quien compartió su historia de crecimiento en redes sociales.
La destacada asesora de imagen Melissa Gonell abordó cómo construir una imagen para liderar; Karla Javier desarrolló el tema del liderazgo con propósito; y Rose Fortunato, con su conferencia “Marca 101”, ofreció herramientas puntuales para construir una marca personal sólida en redes sociales.
Como parte del sello innovador de esta propuesta, las participantes también tuvieron la oportunidad de maquillarse con la maquilladora profesional Hectsy Rivas y luego realizarse en vivo sus fotografías de perfil profesional, recibiendo sus imágenes el mismo día del evento. Este elemento diferenciador convirtió a PROYECTA en una experiencia práctica e integral, más allá de un ciclo de conferencias, al combinar formación con herramientas concretas para la proyección personal.
La actividad estuvo bajo la moderación de las comunicadoras Desirée Santos y Joanna Brea, en una propuesta que dejó entusiasmo entre las asistentes, muchas de las cuales ya expresan su expectativa por una próxima edición.
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