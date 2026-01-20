Priority Courier entrega automóvil a ganadora de su Sorteo Dorado 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa Priority Courier realizó el acto oficial de entrega de un automóvil KIA Picanto LX 2026, cero kilómetros, a la ganadora de su Sorteo Dorado 2025, la señora Marleny Guzmán Rosa.

El evento se llevó a cabo en la sucursal principal de Priority Courier, donde la galardonada recibió las llaves del vehículo de manos del director ejecutivo de la empresa, David Sosa, quien destacó el compromiso de la marca con la fidelidad, la transparencia y la satisfacción de sus clientes.

La afortunada manifestó su felicidad por el vehículo recibido y resaltó la hospitalidad con la que fue atendida en la empresa.

“Me siento muy bendecida y feliz por este premio. Agradezco sinceramente a Priority Courier por el regalo, la atención y el trato recibido. Cuentan con un gran equipo humano”, expresó Guzmán Rosa, cliente de la sucursal Lucerna.

Ganadores del Sorteo Dorado 2025

El sorteo contó con tres categorías, siendo el mayor premio un carro 0 KM y en segundo y tercer lugar un celular marca IPhone.

A continuación se detalla quienes fueron las personas que resultaron ganadoras de las distintas recompensas:

Primer lugar: Automóvil KIA Picanto LX 2026 (0 km) Marleny Guzmán Rosa (@Marlenygr21), cédula terminada en 7756, cliente de la sucursal Lucerna.

Segundo lugar: iPhone 17 Pro Max (nuevo) Ronel Abreu Ortiz (@ro_abr), cédula terminada en 7311, cliente de la sucursal principal.

Tercer lugar: iPhone 17 Pro Max (nuevo). Rosanna Maresa Pérez José, cédula terminada en 2311, cliente de la sucursal Zona Universitaria.

Durante el acto, David Sosa felicitó a los ganadores y agradeció la confianza depositada por cada uno de los clientes en los servicios ofrecidos.

“Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a los ganadores del sorteo. Gracias por confiar en nuestros servicios y por ser parte de la familia Priority Courier”, expresó Sosa.

Sobre el Sorteo Dorado de Priority Courier

El Sorteo Dorado 2025 se realizó el pasado 20 de diciembre, mediante una transmisión en vivo a través de las redes sociales oficiales de Priority Courier en Instagram (@prioritydo), desde su sucursal principal.

El evento fue conducido por los comunicadores Michael Miguel Holguín, Alex Macías y Mara Tavárez, y contó con la certificación de la abogada notario Ilda Betania Manzueta, junto a la abogada Carolina Morel, garantizando la legalidad y transparencia del proceso.

Asimismo, participaron invitados especiales, colaboradores, amigos de la marca y miembros de la prensa. El evento concluyó con un show de fuegos artificiales, tras el anuncio oficial de los ganadores.

Los premios del Sorteo Dorado 2025 incluyeron: Un KIA Picanto LX 2026 (0 km), Un iPhone 17 Pro Max (nuevo), Un iPhone 17 Pro Max (nuevo).