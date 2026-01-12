Procurar una salud integral, el mejor y perpetuo propósito

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Este año 2026, que recién inicia se ha caracterizado por las manifestaciones generalizadas de deseos y anhelos sobre tener una buena salud.

Es como si observaciones y experiencias pasadas, han evidenciado que sin esta no hay modo de vivir a plenitud. La recomendación es prevenir enfermedades tanto físicas como mentales.

¿Qué hacer con su cuerpo este inicio de año?

Lo sugerido es que por poco importante que le parezca algún síntoma en su cuerpo, los que muchas veces pasan desapercibidos, es estar alerta.

Y, aunque no sienta ni observe nada, hacerse un chequeo completo, y si tiene alguna condición dar seguimiento, es lo que recomienda a los lectores de Vivir la cardióloga Claudia Almonte.

La especialista

Afirma la doctora, que es de suma importancia que todos, a inicio de año, incluyamos dentro de las metas adquirir buenos hábitos alimenticios y de actividades físicas, lo cual es fundamental para tener salud.

Precisa asimismo, que ejercitarse por lo menos tres veces a la semana, consumir alimentos saludables, no fumar, disminuir el consumo de alcohol, manejar los problemas de estrés con un especialista en el área, evita de manera significativa enfermedades.

Otras de sus recomendaciones son evitar ambientes y relaciones tóxicas, jamás minimizar síntomas, como dolor de pecho, palpitaciones, fatiga, hinchazón en las piernas, sudoración inexplicable, y tener claro cuáles son sus números de presión arterial, y peso corporal de acuerdo a la estatura.

También, conocer sus niveles de glicemia y colesterol, y hacerse una evaluación completa, lo cual es ideal a principio de año, cada año, específicamente para quienes no tienen ningún padecimiento.

Mientras que, para lo que ya tienen alguna condición médica como diabetes, hipertensión u otras patologías cardiovasculares, recomienda realizarse una evaluación cada seis meses.

Advierte asimismo la doctora, quien ofrece sus servicios médicos en el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe), que ante cualquier síntoma sospechoso deben acudir a la emergencia. Y, en los casos de pacientes diabéticos, oncológicos o con alguna enfermedad reumatológica, estar conscientes de que tienen mayores riesgos cardiovasculares.

Un chequeo completo

La cardióloga Almonte invita a todas las personas a hacerse un chequeo cardiovascular completo.

Puntualizó, que en el caso de las mujeres, no solo debe enfocarse en lo cardiovascular, sino que es sumamente importante que se realice cada año una evaluación completa ginecológica y gastroenterológica.

Y, en el caso de los hombres, además del cardiovascular, hacerse una revisión urológica y también gastroenterológica.

Advertencias finales de la experta

Afirma la doctora, que quienes padecen de hipertensión arterial y no se tratan adecuadamente, podrían desencadenar en complicaciones, renales, accidentes cerebrovasculares y fallas cardíacas.