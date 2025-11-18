A cuidar los chelitos
¿Qué productos realmente valen la pena este Viernes Negro (y cuáles evitar por completo)?
Todo lo que hay que saber para elegir lo mejor en este Black Friday.
Se acerca una de las jornadas más esperadas por los compradores de todo el mundo: el Black Friday.
En este evento, comercios físicos y digitales despliegan una amplia de precios reducidos en miles de productos.
No obstante, la emoción puede traducirse en gastos innecesarios y riesgos financieros.
Por eso, hoy te diremos, ¿Qué productos realmente valen la pena este Viernes Negro (y cuáles evitar por completo), según el portal New York Post.
¿Que comprar?
Televisores inteligentes: El medio explicó que se debe buscar modelos anteriores, ya que los vendedores suelen liquidar el stock del año pasado para dar paso a los nuevos lanzamientos.
Cafeteras: Uno de los productos que recomienda el portal es una cafetera nueva, de marcas líderes o de alta gama.
Cuidado de la piel coreano: Productos como protectores solares faciales , limpiadores y tónicos que dejan la piel luminosa ya que tienen grandes descuentos.
¿Qué evitar?
Nuevos lanzamientos de electrónica: Los dispositivos recién lanzados suelen tener descuentos mínimos o rara vez buena oferta.
Equipos de fitness: Artículos como cintas de correr , bicicletas estáticas o elípticas pueden tener descuentos de un 10 % o un 20 % de descuento. Por eso el medio internacional recomienda ponerle un ojo a esto.
Ropa de moda rápida: El portal New York Post reveló que en lugar de comprar ropa de última moda o diseñada para durar solo una temporada, opta por prendas básicas clásicas que conservarán su valor con el tiempo.