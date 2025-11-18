Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Se acerca una de las jornadas más esperadas por los compradores de todo el mundo: el Black Friday. ⁣

En este evento, comercios físicos y digitales despliegan una amplia de precios reducidos en miles de productos.⁣

No obstante, la emoción puede traducirse en gastos innecesarios y riesgos financieros.⁣

Por eso, hoy te diremos, ¿Qué productos realmente valen la pena este Viernes Negro (y cuáles evitar por completo), según el portal New York Post. ⁣

¿Que comprar?⁣

Televisores inteligentes: El medio explicó que se debe buscar modelos anteriores, ya que los vendedores suelen liquidar el stock del año pasado para dar paso a los nuevos lanzamientos.⁣

⁣

Cafeteras: Uno de los productos que recomienda el portal es una cafetera nueva, de marcas líderes o de alta gama. ⁣

Cuidado de la piel coreano: Productos como protectores solares faciales , limpiadores y tónicos que dejan la piel luminosa ya que tienen grandes descuentos. ⁣

¿Qué evitar?⁣

Nuevos lanzamientos de electrónica: Los dispositivos recién lanzados suelen tener descuentos mínimos o rara vez buena oferta. ⁣

Equipos de fitness: Artículos como cintas de correr , bicicletas estáticas o elípticas pueden tener descuentos de un 10 % o un 20 % de descuento. Por eso el medio internacional recomienda ponerle un ojo a esto. ⁣

Ropa de moda rápida: El portal New York Post reveló que en lugar de comprar ropa de última moda o diseñada para durar solo una temporada, opta por prendas básicas clásicas que conservarán su valor con el tiempo.⁣