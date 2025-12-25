El profundo mensaje espiritual que marca la Navidad y que muchos olvidan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En medio de luces, compras y celebraciones, el verdadero sentido religioso de la Navidad corre el riesgo de quedar olvidado.

Así lo advirtió el padre Federico Marcial, quien explicó que, aunque la dimensión material de estas fechas resulta agradable, puede eclipsar el significado profundo que dio origen a esta festividad cristiana.

Para el cristianismo, la Navidad no es simplemente una fecha marcada en el calendario, sino la conmemoración de uno de los acontecimientos centrales de la fe: el nacimiento de Jesucristo. Este hecho, sostiene el sacerdote, representa la encarnación de Dios, es decir, la creencia de que Dios se hace hombre por amor a la humanidad.

“El mensaje religioso de la Navidad se fundamenta en la encarnación de Dios, es decir, en la creencia de que Dios se hace hombre por amor a la humanidad. Jesús nace en la sencillez de un pesebre, en un contexto de pobreza y humildad, lo que transmite un mensaje claro: la grandeza divina no se manifiesta en el poder ni en la riqueza, sino en la cercanía, la sencillez y el servicio”, dijo.

Padre Federico Marcial

Indicó además que la Navidad invita también a reflexionar sobre valores esenciales como el amor, la esperanza, la paz y la solidaridad. El nacimiento de Jesús representa una promesa de salvación y de renovación espiritual. Es un llamado a abrir el corazón al otro, especialmente a los más vulnerables: los pobres, los enfermos, los olvidados. En este sentido, compartir, perdonar y reconciliarse adquieren un valor mucho más profundo que cualquier obsequio material.

Marcial señaló además, el mensaje navideño recuerda la importancia de la familia y la comunidad. Así como Jesús nació en el seno de una familia sencilla, la Navidad invita a fortalecer los lazos humanos, a reunirse, dialogar y sanar heridas. No se trata solo de estar juntos físicamente, sino de cultivar la comprensión, la paciencia y el amor mutuo.

“En definitiva, más allá de los regalos y las tradiciones externas, la Navidad es una invitación a volver a lo esencial: reconocer a Dios presente en la vida cotidiana y responder a su amor con gestos concretos de bondad”, abundó.

El párroco resaltó que redescubrir su verdadero mensaje religioso permite vivir esta celebración no solo como un evento festivo, sino como una oportunidad de transformación interior y compromiso con los demás.