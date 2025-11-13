Santo Domingo 25ºC / 30ºC
La promoción ABC 2026 celebra su lanzamiento

Con un espectáculo producido por el Comité de Padres, quienes trabajaron en la producción, decoración y logística

Este evento marca el inicio de la etapa senior de los estudiantes de duodécimo grado

La Promoción ABC 2026, bajo el nombre “LUXENTIA”, celebró su esperado evento de lanzamiento en las instalaciones del Americas Bicultural School (ABC), en una mañana llena de creatividad, alegría y espíritu de comunidad que reunió a estudiantes, padres, docentes y autoridades académicas.

El espectáculo fue producido por el Comité de Padres de Luxentia, conformado por un grupo de madres y padres que, con entrega, creatividad y compromiso, hicieron posible cada detalle del lanzamiento. Integran este equipo Omar de la Cruz, Kirsis Acevedo, Rossy Perdomo, Kirsys Mejía, María Lantigua, Carolyn Jáquez, Josefina Navarro, Virginia Chávez y Santiago Chávez, quienes trabajaron unidos en la producción, decoración, logística, comunicación y coordinación general para que este evento se convirtiera en una experiencia inolvidable para todos los estudiantes y sus familias.

El evento marcó el inicio oficial de la etapa senior de los estudiantes de duodécimo grado. Con una puesta en escena de alto nivel, luces, música y efectos especiales, los jóvenes desfilaron con entusiasmo, mostrando la esencia que distingue a esta promoción: la luz interior que guía, inspira y une.

