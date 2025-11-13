La promoción ABC 2026 celebra su lanzamiento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Promoción ABC 2026, bajo el nombre “LUXENTIA”, celebró su esperado evento de lanzamiento en las instalaciones del Americas Bicultural School (ABC), en una mañana llena de creatividad, alegría y espíritu de comunidad que reunió a estudiantes, padres, docentes y autoridades académicas.

El espectáculo fue producido por el Comité de Padres de Luxentia, conformado por un grupo de madres y padres que, con entrega, creatividad y compromiso, hicieron posible cada detalle del lanzamiento. Integran este equipo Omar de la Cruz, Kirsis Acevedo, Rossy Perdomo, Kirsys Mejía, María Lantigua, Carolyn Jáquez, Josefina Navarro, Virginia Chávez y Santiago Chávez, quienes trabajaron unidos en la producción, decoración, logística, comunicación y coordinación general para que este evento se convirtiera en una experiencia inolvidable para todos los estudiantes y sus familias.

El evento marcó el inicio oficial de la etapa senior de los estudiantes de duodécimo grado. Con una puesta en escena de alto nivel, luces, música y efectos especiales, los jóvenes desfilaron con entusiasmo, mostrando la esencia que distingue a esta promoción: la luz interior que guía, inspira y une.