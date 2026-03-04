Campaña '¡Date vida, come sano!' busca reducir la obesidad en niños y jóvenes dominicanos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. – En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) anunció el relanzamiento de la campaña “¡Date vida, come sano!”, una iniciativa de educación alimentaria y nutricional dirigida a promover hábitos y estilos de vida saludable entre estudiantes y la población en general.

La iniciativa busca fomentar la adopción de buenos hábitos alimentarios y la práctica regular de actividad física, considerando la influencia del entorno fuera de los centros educativos, especialmente en espacios públicos.

“Date vida, come sano” también responde a la necesidad de reducir el 31% de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, niñas y jóvenes en edad escolar, según fue determinado en la última Encuesta Nacional de Micronutrientes realizada por el Ministerio de Salud Pública en conjunto con el INABIE, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y otras instituciones.

Además, cerca del 70 % de la población adulta enfrenta condiciones relacionadas con el exceso de peso, de acuerdo con datos oficiales del sector salud.

La campaña se desarrollará a través de piezas audiovisuales, cápsulas educativas creada con el apoyo de especialistas, así como charlas y talleres dirigidos a estudiantes, familias, docentes, directores de centros educativos, manipuladores de alimentos, suplidores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y miembros de la comunidad educativa. Estas acciones fortalecerán la educación alimentaria y la prevención del sobrepeso como pilares del bienestar.

Al resaltar la importancia de esta campaña, el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, expresó que fue diseñada considerando el compromiso del Gobierno dominicano de promover una población estudiantil y una ciudadanía alineadas con los principios de salud y bienestar, como son la alimentación balanceada y la actividad física regular.

“Esta campaña busca cuidar lo más preciado de nuestros estudiantes y de todos los ciudadanos: la salud y el bienestar. Sin ellos no podemos vivir tranquilos ni desarrollar nuestras actividades de manera eficiente, como ocurre con el aprendizaje de los alumnos del sistema público”, manifestó Pérez.

La campaña se enmarca dentro de la misión del INABIE de velar por el bienestar de más de 1.9 millones de estudiantes en 7,100 centros educativos del sistema público, así como en su responsabilidad social con docentes, personal de apoyo, administrativos de las escuelas y la población en general.

Con esta acción, el INABIE también persigue contribuir a la reducción de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, diabetes y cáncer, asociadas a los malos hábitos alimentarios y al sedentarismo.

Fortaleciendo la nutrición y la educación en salud

El director de Salud y Nutrición, doctor Luis Lizardo, resaltó que la campaña se complementa con otras acciones impulsadas por la actual gestión del INABIE para mejorar la calidad de los alimentos servidos a los estudiantes, entre ellas la reducción de la sal y el control del azúcar en los menús del desayuno y el almuerzo escolar.

Indicó que a través del Sistema Integral para la Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Escolar (SISVANE), la institución realiza evaluaciones periódicas del estado nutricional de los estudiantes, permitiendo orientar políticas y programas educativos más efectivos.

Con el relanzamiento de “¡Date vida, come sano!”, el INABIE reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables y con la construcción de una sociedad más consciente de su salud y bienestar.