Proyecto Visión Nación exige al Congreso detener eliminación de candidatura independiente

El movimiento Proyecto Visión Nación denunció el grave desacato que ejecuta el Congreso Nacional al aprobar, en primera lectura, una iniciativa que pretende eliminar la candidatura independiente, en abierta violación a la Constitución y a la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce ese derecho.

Es por eso que la entidad exigen al Congreso Nacional detener inmediatamente cualquier intento de prohibir la candidatura independiente, así como respetar la sentencia del Tribunal Constitucional y cumplir con la Constitución de la República, que garantiza el derecho fundamental de todo ciudadano a elegir y ser elegido, por lo que intentar prohibir la candidatura independiente constituye un atentado directo contra la democracia, una mutilación del sistema democrático y una violación al Estado de derecho.

De acuerdo a la entidad, la acción del Congreso pretende proteger un sistema político cerrado, que favorece a los partidos tradicionales y le arrebata al pueblo dominicano su derecho legítimo de participar libremente en la vida política del país.

En tal sentido, el Apóstol José Cristopher, quien ha sometido en dos ocasiones una candidatura independiente en la República Dominicana, denunció que sus derechos constitucionales son vulnerados de manera reiterada.

Ante esa situación, fue enviada una advertencia y se constituyó el Foro Permanente de la Candidatura Independiente en la República Dominicana, con hombres y mujeres comprometidos en la defensa de la Constitución y la democracia.

El también primer candidato presidencial independiente interpuso dos recursos constitucionales ante el Tribunal Constitucional: el primero una acción directa de inconstitucionalidad por omisión parcial mediante el cual el congreso deberán darle cumplimiento a la sentencia TC/0788/24 y la segunda una solicitud de medida precautoria mediante la cual el TC ordenará al Congreso, específicamente al Senado de la República que debe abstenerse de aprobar una ley eliminando las candidaturas independientes.

Se trata de dos recursos constitucionales sin precedentes en la historia dominicana que impedirán que se vulnere la democracia participativa del pueblo.

El Proyecto Visión Nación advirtió que, de continuar esas violaciones, acudirán a todas las instancias nacionales e internacionales para defender los derechos políticos del pueblo dominicano.