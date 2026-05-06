Listado
Quince empresas dominicanas lideran listado de ‘Los Mejores Lugares para Trabajar’
Las quince firmas empresariales, consideradas como las mejores en el Caribe, fueron evaluadas durante el período 2025
Un grupo de quince organizaciones dominicanas, entre ellas Casa de Campo Resort & Villas, Hilton, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), Grupo Universal, DP World, Grupo SID, Hyatt Hotels y Banco Popular Dominicano, se posicionaron en el listado de ‘Los Mejores Lugares para Trabajar en Caribe 2026’.
Además, Catalonia Hotels & Resorts, Alpha, Cevaldom, S.A., DHL, PedidosYa, Marriott International y Scotia Global Business Services (Dominican Republic), S.A.S., consolidando al país como referente regional en cultura organizacional y experiencia del colaborador.
El listado, presentado por la autoridad global en culturas de trabajo, Great Place To Work® Caribe & Centroamérica, destaca a 20 organizaciones que están redefiniendo la forma de trabajar en la región, apostando por entornos de confianza, equidad y sentido de pertenencia. “Estas organizaciones saben que la confianza no es un valor aspiracional, sino una práctica diaria. Son lugares donde las personas pueden desarrollarse plenamente, innovar y generar resultados extraordinarios”, comentó Renán González, CEO de Great Place to Work® México, el Caribe y Centroamérica.
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