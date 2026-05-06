Quince empresas dominicanas lideran listado de ‘Los Mejores Lugares para Trabajar’

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Un grupo de quince organizaciones dominicanas, entre ellas Casa de Campo Resort & Villas, Hilton, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), Grupo Universal, DP World, Grupo SID, Hyatt Hotels y Banco Popular Dominicano, se posicionaron en el listado de ‘Los Mejores Lugares para Trabajar en Caribe 2026’.

Además, Catalonia Hotels & Resorts, Alpha, Cevaldom, S.A., DHL, PedidosYa, Marriott International y Scotia Global Business Services (Dominican Republic), S.A.S., consolidando al país como referente regional en cultura organizacional y experiencia del colaborador.

El listado, presentado por la autoridad global en culturas de trabajo, Great Place To Work® Caribe & Centroamérica, destaca a 20 organizaciones que están redefiniendo la forma de trabajar en la región, apostando por entornos de confianza, equidad y sentido de pertenencia. “Estas organizaciones saben que la confianza no es un valor aspiracional, sino una práctica diaria. Son lugares donde las personas pueden desarrollarse plenamente, innovar y generar resultados extraordinarios”, comentó Renán González, CEO de Great Place to Work® México, el Caribe y Centroamérica.