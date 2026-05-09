Radhamés Silverio y Ministro de Educación impulsan la innovación educativa

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El doctor Radhamés Silverio González, candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030, sostuvo un encuentro con el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García-Mella, en el que se abordaron iniciativas orientadas a la innovación educativa, el fortalecimiento del ciclo básico universitario y la articulación entre la academia y el sistema educativo nacional.

Durante la reunión, se destacó el rol de la UASD como principal formadora de profesionales que se integran al sistema educativo dominicano, particularmente desde las facultades de Ciencias de la Educación, Humanidades, Ciencias y Artes. En ese contexto, se abordó la importancia de continuar fortaleciendo la vinculación estratégica entre la universidad y el Ministerio de Educación, a fin de impulsar procesos formativos cada vez más pertinentes, innovadores y alineados con las necesidades actuales del país.

El ministro Luis Miguel De Camps García-Mella valoró el papel histórico de la UASD en el desarrollo nacional y reconoció su contribución en la formación de generaciones de profesionales que hoy forman parte del sistema educativo dominicano. Asimismo, manifestó apertura para continuar impulsando iniciativas conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de la calidad educativa en todos los niveles.

En el encuentro, el doctor Radhamés Silverio González presentó su propuesta de gestión en el ámbito educativo, centrada en la innovación educativa, el fortalecimiento del ciclo básico universitario y la formación de profesores y profesoras del sistema preuniversitario.

“La transformación educativa del país demanda una articulación cada vez más sólida entre la universidad y el sistema preuniversitario, sustentada en la innovación, el fortalecimiento de la enseñanza y una formación docente conectada con los desafíos del presente y las oportunidades del futuro”, expresó el doctor Radhamés Silverio González.

Asimismo, se planteó la importancia de los liceos experimentales como espacios estratégicos para la práctica pedagógica, el desarrollo de competencias y la integración de nuevas metodologías de enseñanza.

Como parte de las iniciativas presentadas, se hizo entrega de una propuesta orientada al equipamiento de laboratorios del ciclo básico, concebidos como soporte para la enseñanza de las asignaturas fundamentales y como herramienta para impulsar procesos formativos desde una visión moderna e innovadora.

El doctor Silverio estuvo acompañado por el Dr. Héctor Pereyra, coordinador de campaña; el maestro José Ferreira Capellán, candidato a vicerrector de investigación y postgrado; el maestro Alexis Martínez Olivo, candidato a vicerrector administrativo; el Dr. Jesús Andújar, director del IDEICE y coordinador del Movimiento Triunfo; y la Dra. Yocasta Lara, del Servicio Nacional de Salud.

El encuentro permitió avanzar en una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de la enseñanza, la innovación educativa y la formación de los futuros profesionales del país, mediante una mayor articulación entre la educación superior y el sistema preuniversitario dominicano.