Radhamés Silverio reúne a más de 300 doctores y traza ruta científica para la UASD

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Más de 300 doctores y doctorantes participaron en el Encuentro de Académicos en Formación Doctoral y Doctores, organizado este martes 14 de abril de 2026 por el proyecto Radhamés Silverio Rector, en un espacio de diálogo orientado a fortalecer la investigación, la innovación y el desarrollo académico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La actividad, coordinada por el doctor Carlos Mayobanex Cabral, reunió a autoridades universitarias, investigadores, coordinadores de programas doctorales y académicos en formación, en un ambiente de reflexión y construcción de propuestas para el fortalecimiento del posgrado y la investigación.

La UASD atraviesa un momento clave en su proceso de consolidación como referente científico nacional, con avances en la formación doctoral, el fortalecimiento de su capacidad investigativa y la expansión de su estructura académica.

Durante el encuentro participaron los candidatos a vicerrectores Alexis Martínez, José Ferreira Capellán, Lesly Mejía y Bautista Radhamés López, junto a aspirantes a decanos, directores de escuelas y autoridades de recintos y centros universitarios que respaldan este proyecto académico.

En su intervención, Cabral destacó el crecimiento del capital doctoral de la UASD, al pasar de 357 doctores en 2022 a 456 en 2026, como resultado de una política sostenida orientada a elevar el nivel científico de la institución.

Explicó que, durante la gestión de Radhamés Silverio como vicerrector de Investigación y Posgrado, la oferta doctoral se amplió de dos a 14 programas y se crearon 13 nuevos institutos de investigación, fortaleciendo la estructura científica y ampliando las oportunidades para la generación de conocimiento.

Cabral enfatizó que el reto actual no es solo crecer, sino traducir ese potencial en resultados concretos, mediante el impulso de la investigación y su vinculación con desafíos nacionales en áreas como tecnología, salud, educación y desarrollo productivo.

De su lado, Radhamés Silverio resaltó la importancia de la formación doctoral y su dimensión humana, al destacar el compromiso y la vocación que implica. Asimismo, planteó la necesidad de consolidar la investigación como eje central del desarrollo universitario.

Presentó, además, una visión estratégica para dinamizar el ecosistema de investigación, que incluye mejoras en la remuneración académica, incentivos a la publicación científica, optimización de procesos administrativos, impulso a la movilidad internacional y fortalecimiento de la gestión de la propiedad intelectual mediante una unidad de patentes.

Entre sus propuestas también figura el desarrollo de infraestructura científica moderna, como la creación de una Torre de Investigación concebida como un espacio multidisciplinario para la innovación y el emprendimiento.

Las intervenciones coincidieron en la necesidad de consolidar una comunidad académica más integrada y orientada a la excelencia, en la que doctores y doctorantes asuman un rol protagónico en la generación de conocimiento.

El encuentro reafirma la visión de avanzar hacia un modelo universitario basado en la investigación, la innovación y la formación doctoral como pilares del desarrollo institucional y nacional.