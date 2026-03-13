RD Bridal Week 2026, marca ruta de moda nupcial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La moda nupcial vuelve a marcar el ritmo del calendario social con la 26ª edición de RD Bridal Week, la plataforma que reúne a destacados diseñadores, estilistas y creativos para presentar las colecciones que definirán la estética de las bodas en la región.

Del 19 al 22 de este mes el icónico Hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, se convertirá en el escenario donde la originalidad, el diseño y la creatividad reinterpretan los códigos de la elegancia nupcial desde una mirada contemporánea.

Las colecciones de esta edición exploran siluetas fluidas, volúmenes escultóricos, bordados delicados y estructuras depuradas, reflejando la diversidad estilística de la novia actual. Desde vestidos etéreos y románticos hasta apuestas de sastrería masculina con líneas precisas y elegancia moderna, el desfile ofrecerá una mirada amplia al diseño bridal contemporáneo.

Para Sócrates McKinney, productor del evento, el diseño nupcial vive una nueva etapa de reinvención. “Las bodas se han convertido en una expresión de identidad personal. Hoy vemos parejas que buscan piezas únicas, propuestas con carácter y creaciones que reflejen su propia historia. La moda nupcial atraviesa hoy un periodo particularmente interesante de creatividad y evolución”, afirma.

El desfiles reunirá parte de los nombres más destacados del diseño dominicano y regional.