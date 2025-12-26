En Singapur
RD ganadora en olimpiada de robot
El principal logro fue la medalla de plata en la categoría Futuros Innovadores – Senior, obtenida por el equipo Fire Busters, cuyo proyecto fue reconocido por su nivel de innovación, impacto social y solidez técnica.
La delegación de la World Robot Olympiad (WRO) República Dominicana alcanzó resultados históricos en la final mundial de la WRO 2025, celebrada en Singapur, al conquistar una medalla de plata y una de bronce, posicionando al país entre los competidores destacados del ecosistema global de la robótica educativa, que reunió a delegaciones de 96 países.
