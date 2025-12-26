RD ganadora en olimpiada de robot

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La delegación de la World Robot Olympiad (WRO) República Dominicana alcanzó resultados históricos en la final mundial de la WRO 2025, celebrada en Singapur, al conquistar una medalla de plata y una de bronce, posicionando al país entre los competidores destacados del ecosistema global de la robótica educativa, que reunió a delegaciones de 96 países.

El principal logro fue la medalla de plata en la categoría Futuros Innovadores – Senior, obtenida por el equipo Fire Busters, cuyo proyecto fue reconocido por su nivel de innovación, impacto social y solidez técnica.