RD lanza la Semana Dominicana en Bélgica y Países Bajos 2026

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En un acto celebrado en la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, se realizó el lanzamiento oficial de la Semana Dominicana en Bélgica y Países Bajos 2026, una iniciativa orientada a fortalecer la diplomacia económica, comercial y cultural del país en Europa.

La plataforma se desarrollará del 1 al 5 de junio de 2026 en ciudades clave como Bruselas, Rotterdam y Ámsterdam, y reunirá a representantes del sector público y privado, así como a líderes empresariales.

Durante la apertura, el embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, destacó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos entre Europa y la República Dominicana, señalando que esta iniciativa abre nuevas oportunidades de cooperación y posicionamiento estratégico.

Imágenes del evento

La presentación central estuvo a cargo de la embajadora dominicana ante Bélgica y la Unión Europea, Joan Cedano, quien resaltó el carácter estratégico del evento, fruto de la articulación entre el cuerpo diplomático, el sector privado y aliados internacionales.

En tanto, el embajador dominicano en los Países Bajos, Carlos de la Mota, subrayó la relevancia de ciudades como Rotterdam y Ámsterdam como centros logísticos y comerciales clave para la proyección dominicana en Europa.

El componente empresarial fue presentado por Jean Marco Pou Fernández, vicepresidente de BelChamRD, junto a Taiana Mora, en representación de Holland House Caribbean.

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La iniciativa busca impulsar la internacionalización de empresas dominicanas, atraer inversión extranjera y consolidar al país como un socio estratégico en el mercado europeo.

El acto contó con la participación de instituciones como ProDominicana, la Asociación de Bancos Múltiples y la Junta de Aviación Civil, entre otras entidades del ámbito público y privado.

Asimismo, cuenta con el respaldo de empresas como Banco BHD, Grupo Estrella, Rizek Cacao, Roig Agro Cacao, Barceló, Air Europa, International Trade Center, Grupo Zomo, Laga, La Realeza Dominican Tobacco, AGEPORT, Alma Fina y Heritage Chocolate.

Imágenes del evento

El evento concluyó con un espacio de networking entre los asistentes, promoviendo alianzas y nuevas oportunidades de colaboración de cara a esta misión internacional.

Con este lanzamiento, la República Dominicana reafirma su apuesta por una diplomacia orientada a resultados, enfocada en conectar sectores productivos y fortalecer su presencia en la agenda global.