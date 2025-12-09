RD marca un hito en el Día contra la Corrupción con su primer congreso especializado

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Este 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, la República Dominicana marca la fecha con un hito: la celebración del primer congreso “Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades en RD y la región”.

Este evento reúne a especialistas nacionales e internacionales, y hoy tiene como ponente principal a Eugenio Elías Campos Lucero, jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional de Chile, quien impartirá la conferencia “Desafíos de la lucha contra la corrupción. Una mirada general”.

Posteriormente, se desarrollarán tres paneles en los que se abordarán los temas “Transparencia y rendición de cuentas: claves para combatir la corrupción”, la estrategia de acuerdos en los procesos vinculados a la criminalidad organizada y “Principales obstáculos en el combate a la corrupción”.

Impacto de la corrupción

Cabe recordar que la noche de este lunes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reinoso, afirmó que todo acto de corrupción es una afectación a la educación, la salud y la seguridad ciudadana, lo que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y limita el desarrollo humano.

También, valoró el rol de los países y organizaciones internacionales que cooperan con las iniciativas enfocadas en erradicar el flagelo de la corrupción, el de los jueces que asumen su responsabilidad con valentía y a los equipos de fiscales que trabajan sin descanso. Recordó que, hace seis años, cuando llegó a la Dirección General de Persecución en el Ministerio Público solo había 6 fiscales para trabajar con los casos de corrupción.

Destacó que en la actualidad ese equipo tiene unas 100 personas, incluyendo a los fiscales y a los técnicos que trabajan en la investigación de la corrupción administrativa y de otros delitos, lo cual ha permitido al Ministerio Público desarrollar más de 30 grandes operaciones contra el crimen organizado.

Manifestó que el Ministerio Público que encabeza seguirá trabajando para romper el vínculo entre la criminalidad y la corrupción.

“Creemos firmemente que el dinero que la corrupción gasta comprando impunidad, comprando activos; ese dinero debe ser retornado por la vía judicial a la sociedad para ser invertido en salud, en educación, para ser devuelto a su legítimo propietario, que es cada ciudadano que reside en este país”, dijo.

Yeni Berenice reiteró el compromiso de su gestión de seguir trabajando sin descanso, con fuerza y persistencia, siempre respetando las leyes y el Estado de derecho.

Indicó que muchas veces este ha sido un Ministerio Público sometido a campañas atroces.

“A esos adversarios le decimos, “Inviertan mejor su recursos porque nosotros no nos vamos a detener”, advirtió.

“Esta no es una simple decisión, es una obligación constitucional.

Perseguir, proteger las víctimas y los testigos no es un eje de un plan estratégico, es una obligación constitucional. De nuestro trabajo depende la vida y la calidad de vida de miles de personas. No podemos darnos el lujo de detenernos”, indicó.