RD vivió la fiebre “Golden”

El pasado año, Sony Pictures Animation estrenó la película “Las Guerreras K-pop”, una historia sobre tres amigas que luchan para alejar el mal de la humanidad y lo hacen no solo luchando con su fuerza física, sino, también con sus poderosas canciones que mantienen a sus fans del lado correcto.

Con lo que no contaban muchos, es que esas canciones traspasarían fronteras y se convertirían en un fenómeno que impactaría a grandes y chicos, uniendo a las familias.

La fiebre dorada, como muchos le llaman, llegó el pasado sábado a República Dominicana, a través del espectáculo “Las Cazadoras del K-Pop”, en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico, con la producción de Covi Entertainment y Vivo! Entertainment.

El espectáculo es un tributo inspirado a película que también recibió una nominación a “Mejor canción original”, a los premios Oscar 2026.

Con la canción “How It's Done, Takedown”, las guereras hicieron su aparición el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico, provocando la algarabía de todos los presentes, incluyendo a los adultos que acompañaron a los niños.

Con seis funciones a casa llena, Las Cazadoras conquistaron a un público que no paró de cantar y bailar sus éxitos.

“Sigo el plan”, continuó encendiendo la vibra de los niños que disfrutaron de principio a fin esta vibrante propuesta llena de energía, reafirmando el impacto del fenómeno global del K-Pop en el país.

Luego siguió la más esperada de la noche “Golden” o “Dorada”, canción que le ha dado la vuelta al mundo. “How It's Done”, “Takedown” y “What It Sounds Like”, se unieron al repertorio.

Pero, las chicas no fueron las únicas que brillaron en el show, también los antagonistas de la película, Los Saja Boys dijeron presente y se unieron para poner a todos a bailar con su éxito “Soda pop”, “Your Idol” y “Free”, este último tema junto a una de Las Guerreras.

Muchos de los niños fueron vestidos de sus personajes favoritos.

Debido al gran éxito de las funciones, los productores anunciaron que el show regresará en mayo de este año, prometiendo nuevas sorpresas.