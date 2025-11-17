Realizan caminata por la familia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas (Coopsema) y la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorros y Créditos del Sector Gubernamental Dominicano (Fencoopsegud) realizaron con gran éxito la primera caminata “Por la Familia”, una actividad que reunió a cientos de asocios, colaboradores y allegados en una jornada de unidad, bienestar y fortalecimiento de valores.

El presidente de Coopsema, Lisandro Muñoz Jiménez, destacó que “esta caminata reafirma nuestro compromiso con la promoción de actividades que fortalezcan la unión familiar y la salud integral de nuestros socios. Ver a tantas familias compartir este espacio nos motiva a seguir impulsando iniciativas que generen impacto positivo en la comunidad cooperativa.”

Destacó que “nuestro movimiento cooperativo se distingue por la solidaridad y el trabajo conjunto. Hoy celebramos esos valores, caminando unidos en favor de nuestras familias y de un estilo de vida más saludable.”

A la caminata se adhirieron el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop); la Cooperativa Nacional de los Empleados de la Procuraduría General de la República, (Cooprogral) la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Participación Estatal del Ministerio de Hacienda (COOPMINHA); la Cooperativa Manoguayabo; la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de ONAPI, (COOP-ONAPI); la Cooperativa Padre Billini (COOPBILLINI); la Cooperativa Nacional de los Empleados de la Contraloría General de la República (COOPECOGRAL) y la Cooperativa Nacional de Empleados Gubernamentales, (COOPEGUB).

Unidad familiar

Así mismo la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, (Coopnama); Cooperativa Nacional de los Servidores del Poder Judicial (COOPNASEJU); la Cooperativa de Empleados del ITLA, (COOPEMPLOITLA); entre otras.

El evento, cuyo objetivo principal fue promover la salud física, la integración familiar y la convivencia comunitaria, inició a primeras horas de la mañana con un animado calentamiento, seguido por un recorrido que combinó actividad física, recreación y un ambiente de alegría y camaradería.

Durante la caminata, los participantes disfrutaron de estaciones de hidratación, animación deportiva y espacios interactivos orientados a resaltar la importancia de la familia como núcleo fundamental para el desarrollo social y el bienestar colectivo.

La actividad concluyó con música, dinámicas recreativas y la distribución de frutas. Consolidándose esta caminata como una actividad que se realizará todos los años con el objetivo de llamar la atención a la sociedad. Coopsema como Fencoopsegud reiteraron su compromiso de continuar desarrollando programas que fomenten el bienestar, la participación comunitaria y el fortalecimiento del cooperativismo en el país.