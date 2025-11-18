Realizan primera versión de Desahogo entre CEOs

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Se llevó a cabo este fin de semana la primera versión de “Desahogo entre CEOs”, un evento exclusivo encabezado por la periodista y empresaria Jennifer Jiménez, que reunió a líderes políticos, empresariales y ejecutivos de alto impacto en la capital dominicana.

El encuentro, concebido como un espacio para reconectar con el bienestar y el lado humano del liderazgo, se desarrolló en vivo y contó con cuatro paneles temáticos que abordaron los desafíos actuales del liderazgo público, empresarial y político.

Paneles destacados

Desafíos del Liderazgo Público Femenino, con la participación de Selinée Méndez, diputada del Distrito Nacional, y María Elena Vásquez, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia.

El costo emocional de liderar, a cargo de Estefani Bonetti, psicóloga clínica y perinatal; Rommy Pichardo, conferencista y comunicadora; y el Dr. Roberto Madera, especialista en longevidad y salud integrativa.

Creación de contenido y vulnerabilidad en las redes sociales, con Yan Suriel, mentora de marcas personales y speaker internacional, y Rafael Chaer, creativo y CEO de Distrito Chaer.

El lado humano del Liderazgo Político, con Juan Ariel Jiménez, economista y profesor en Harvard University, y Omar Fernández, senador del Distrito Nacional.

Reconocimientos

Durante el evento, Jennifer Jiménez agradeció el respaldo de los asistentes y entregó medallas de reconocimiento a quienes hicieron posible la realización de esta primera edición, que además marca la celebración del primer aniversario de su podcast “Desahogo de una CEO”.

“Este encuentro es un sueño hecho realidad, un espacio para recordar que detrás de cada líder hay un ser humano que también necesita pausa y reflexión”, expresó Jiménez.

La iniciativa fue valorada como un aporte innovador al debate sobre liderazgo en República Dominicana, al integrar voces de la política, la empresa y la comunicación en un mismo escenario.