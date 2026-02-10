3 exquisitas recetas para que sorprendas a tu pareja en San Valentín: ideas paso a paso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

San Valentín está a la vuelta de la esquina y, como dice el dicho, el amor también se conquista por el estómago.

Si este 14 de febrero quieres sorprender a tu pareja con algo especial, aquí te compartimos tres recetas de Nestlé, ideales para una cena romántica o un postre inolvidable.

Puré parmentier al eneldo con salmón a la miel

Una combinación elegante y llena de sabor, perfecta para una cena especial.

Preparación:

Colocar en un cazo la salsa de soja, la miel, el azúcar moreno, el ajo picado, el jengibre y 50 ml de agua. Llevar a ebullición a fuego medio durante unos 3 minutos, removiendo ocasionalmente.

Disolver la harina de maíz en 10 ml de agua y añadirla al cazo sin dejar de remover hasta que hierva durante unos 30 segundos. Colar la salsa y reservar.

Precalentar el horno a 200 °C. Marcar el salmón en una sartén durante unos 3 minutos por cada lado. Colocarlo en una bandeja para horno y pincelar generosamente con la salsa de miel.

Preparar el puré de patatas según las instrucciones del envase. Una vez listo, añadir la leche evaporada, la mantequilla y el eneldo, mezclando bien.

Hornear el salmón durante unos 7 minutos. Servir el parmentier acompañado del salmón.

El truco del chef:

Espolvorear semillas de sésamo al momento de servir. El eneldo puede sustituirse por hierbas frescas al gusto. Para un toque picante, se puede añadir una guindilla durante la cocción de la salsa. Servir el salmón con el resto de la salsa de miel.

Pastel de chocolate blanco y galletas de avena para San Valentín

Pastel de chocolate blanco y galletas de avena para San ValentínNestlé

Un postre fácil, cremoso y perfecto para compartir.

Preparación:

Fundir el chocolate blanco al baño maría o en el microondas y dejar enfriar. Batirlo con el queso crema a temperatura ambiente hasta obtener una mezcla homogénea.

Mojar las galletas en la mezcla de leche y ron. Montar el pastel en capas alternando galletas y crema de chocolate blanco, utilizando una espátula o manga pastelera.

Cubrir con crema, alisar la superficie y refrigerar durante al menos 30 minutos. Decorar con virutas de chocolate blanco y toppings al gusto.

Pizza San Valentín

Pizza San ValentínNestlé

Una opción divertida y original para celebrar el amor.

Preparación:

Precalentar el horno a 220 °C. Pelar y cortar la cebolla en juliana. Con un molde en forma de corazón, recortar figuras en el pimiento rojo asado.

Extender la masa de pizza y recortar dos corazones del mismo tamaño. Marcar los bordes presionando con los dedos.

Repartir el tomate frito sin llegar a los bordes y espolvorear el queso parmesano. Añadir la cebolla, las aceitunas y los corazones de pimiento.

Con la masa restante, recortar corazones pequeños, pincharlos con un tenedor y colocar un corazón de pimiento sobre cada uno.

Hornear durante 10 a 12 minutos, hasta que la masa esté dorada.

El truco del chef:

El pimiento rojo asado puede sustituirse por pimiento morrón o pimiento del piquillo.