Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Se acercan las Navidades y, como cada año, nos entra el pánico. Planificar el menú navideño, comprar con suficiente anticipación, preparar postres, bebidas, platos principales o rellenos, así como congelarlos correctamente, te ahorrarán sí o sí dolores de cabeza, dinero y tiempo en la cocina.

Planificar con anticipación el menú de las próximas fiestas, disponer de recetas de Navidad que se pueden preparar con antelación es fundamental cuando no se cuenta con suficiente tiempo, y ayuda para abordar esta celebración tan importante, que puede pasar de ser un motivo de regocijo a una verdadera tortura para la persona o personas responsables de que todo salga bien.

Y es que poder preparar algunos platos y entradas, uno o dos días antes, puede facilitar notablemente la presentación de la comida de Navidad y hacer de este evento una actividad menos estresante y más cercana a la celebración.

Se pueden adelantar entradas y aperitivos, postres, bebidas como ponches o licores y platos principales que toman tiempo en la elaboración y cocción, que pueden estar listos en la nevera y solo pasar un rato por el horno antes de servirse.

Rollo de pavo relleno

Para hacer este plato se necesita pechuga de pavo, vino blanco, tocino, carne de res molida y cocinada con ajo y sal, cebolla, manzana, diente de ajo y especias de preferencia, se mezclan todos los ingredientes, se rellena la pechuga y se enrolla, y el resultado es un plato de Navidad exquisito, y fácil de servir.

Tarta de queso con arándanos

Esta popular tarta lleva como ingredientes queso crema, nata, frutos del bosque y mermelada de arándanos, se mezcla todo, se enrolla en papel film y se puede guardar en la nevera por una o dos semanas.

Lista la compra y congelar

Apunta en una lista todos los ingredientes que necesitarás para hacer realidad tu menú. La posibilidad de cocinar y congelar algunas preparaciones te ahorrará tiempo y dinero. ¿La clave? Saber comprar, preparar todo lo que puedas avanzar, envasar muy bien con papel film y congelar.