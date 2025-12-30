Reciclárbol 2025: La Navidad sostenible en el Jardín Botánico Nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En esta Navidad, el espíritu festivo volvió a encontrar en Santo Domingo una forma distinta de manifestarse a través del reciclaje. Tetra Pak inauguró el Reciclárbol 2025 junto a Grupo Rica, Grupo Ramos y Green Love, en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso, reafirmando su compromiso con prácticas más responsables con el entorno.

Con 15 pies de altura, el árbol está elaborado con láminas recicladas de polialuminio a partir de más de 58,000 envases posconsumo de Tetra Pak. Esta propuesta combina diseño y creatividad con una intención significativa, demostrando que, cuando los materiales se gestionan correctamente, pueden convertirse en recursos valiosos, aun en una temporada de tradiciones.

“Nos llena de gozo continuar esta tradición que une creatividad y compromiso ambiental en una época tan especial. Ver a las familias dominicanas unirse con entusiasmo confirma que, cuando trabajamos juntos, podemos fomentar hábitos responsables, generar un impacto positivo que trasciende esta temporada y contribuir con un entorno más cuidado para las generaciones presentes y futuras”, indicó Gabriela Vargas, gerente de Sostenibilidad para México, Centroamérica y el Caribe de Tetra Pak.

Durante la actividad se realizó una jornada de canje, donde las personas entregaron envases posconsumo de Tetra Pak, limpios, secos y aplastados, para su posterior reciclaje. Además, desde el 27 de diciembre hasta el 9 de enero, los asistentes tienen la oportunidad de participar en un concurso digital que reconoce su compromiso ambiental con productos de las marcas aliadas; los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Green Love RD tras el cierre del concurso.

La apertura reunió a familias, jóvenes, niños y personas interesadas en la sostenibilidad en una experiencia que integró educación ambiental y entretenimiento. Música, pintacaritas y espacios interactivos acompañaron un mensaje claro y cercano sobre la importancia del reciclaje como acción cotidiana con impacto positivo y duradero.

El Reciclárbol está disponible para el público desde el 27 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, de lunes a domingo, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., invitando a cerrar el año y dar la bienvenida al 2026 con una reflexión necesaria sobre la importancia de cuidar el entorno que compartimos.