Las recomendaciones de expertos por el Black Friday

Conforme se va acercando el día de rebajas más esperado del año, que este año culminará el viernes 28 de noviembre, los escaparates y las páginas web se llenan de promesas de descuentos irresistibles.

Pero cuidado: la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado por otro año consecutivo una advertencia para desmantelar lo que define como una mentira generalizada: la mayoría de las ofertas, en realidad, no lo son.

La jornada, que empezó siendo un día de ahorro masivo, cada vez más sale a la luz como una estrategia de marketing sofisticada, que se basa en la manipulación de precios y el engaño al cliente.

Según la OCU, solo existe una manera eficaz de protegerse: informarse bien y ejercer desconfianza proactiva. Una práctica que ellos recomiendan es empezar a monitorizar los precios de los productos deseados con mucha antelación para evitar caer en la trampa.

La organización ha analizado datos de años anteriores y encontró que la publicidad masiva no siempre cumple sus promesas.

En su último estudio, examinaron más de 15.000 precios en 60 tiendas online de electrónica y electrodomésticos. Solo el 30% de los productos bajaron de precio durante el Black Friday.

Lo más sorprendente es que el 43% de los artículos no solo no se abarataron, sino que subieron en comparación con su precio mínimo de meses anteriores. El 27% restante mantuvo su precio sin cambios.

¿Cómo notar la estafa?

Un reciente artículo de The Guardian pone el poder en manos del consumidor, revelando algunas técnicas a seguir para notar tanto manipulaciones de precio, como estafas.

Explican que la oferta puede llegar por correo electrónico o se puede ver en las redes sociales, publicada desde una cuenta creada recientemente.

El grupo de consumidores Which? afirma que los precios irrealmente bajos, que no coinciden con los de otros sitios, deberían ser una de las primeras señales de alerta.

Cuando hacemos clic, es posible que encontremos un sitio web incompleto. Probablemente, tampoco tenga una política de privacidad, dirección postal ni una página “sobre nosotros”.

En lugar de pedir un pago con tarjeta de crédito o débito, suele solicitar una transferencia bancaria, que es el método preferido por las bandas del crimen organizado para transferir dinero.

Los sitios web que piden pagos con criptomonedas también deberían ser motivo de alarma.

A menudo habrá un elemento de urgencia en la venta: el sitio puede decirle que solo tiene unos minutos para cerrar el trato, o afirmar que quedan pocos artículos en stock y que debe actuar de inmediato para asegurar uno.

Desde el diario recomiendan máxima atención a la hora de comprar y no dejarse llevar por la impulsividad.