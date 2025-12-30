Reconoce labor de médico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Sociedad Científica Internacional SIISDET (Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías), a través de su Consejo Académico Internacional, hizo entrega al doctor Ramón Saldaña, del mayor reconocimiento de la academia mundial en ciencias de la salud, los HealthSciences Awards 2025, el pasado noviembre, en Bogotá, Colombia. Este honor se concede únicamente a profesionales cuyo liderazgo, trayectoria, aportes científicos y compromiso con la salud global hayan generado un impacto.