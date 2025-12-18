Un recorrido por “Belenes del mundo”

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Durante todos estos días de Navidad, cuando el espíritu de Niño Jesús renace con mayor fuerza en los corazones de las personas, cristianas o no, una interesante actividad, para ir a contemplar con toda la familia, es la exposición “Belenes del Mundo”, una representación de los cinco continentes a través de emotivos montajes artísticos.

La exposición es organizada por la Fundación Refidomsa y de Asociación Belenistas Santo Domingo, quienes han querido llevar a la emblemática Ciudad Colonial - en el Museo de las Casas Reales- esta opción artística cultural para todas las familias dominicanas y también extranjeros que visitan el país.

La hermosa colección de belenes, expresaron Samuel Pereyra, presidente de la fundación Refidomsa, y Mercedes Furment de la Asociación de Belenistas, busca fortalecer la tradición navideña, mostrando el nacimiento del niño Jesús en numerosos puntos del planeta. Manifestaron además, que la elección del escenario de las Casas Reales en la Ciudad Colonial, se debe a que este fue el lugar por donde empezó la cristianización del nuevo mundo.

Belenes del mundo

Para el montaje de esta colección fue traído al país el arquitecto colombiano Ober Calderón, quien recreó en las instalaciones de las Casas Reales la ciudad hebrea de Belén, lugar donde nació Jesús.

La exhibición tiene como principal objetivo recrear el mayor hecho histórico que registra la humanidad, el nacimiento del Niño Jesús, recordando en esta época lo que representa la humildad y el amor de Dios hacia la humanidad, manifiestan sus organizadores. “Tradicionalmente, los nacimientos se presentan en templos religiosos, espacios públicos y en los hogares de todo el mundo, significando una tradición apreciada por toda la familia, pero quisimos llevar esta colección a la Casas Reales”, expresaron.

Fechas y Horarios

La exposición está abierta desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero, de 9:00 a.m a 8:00 p.m de la noche.