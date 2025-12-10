“Mientras recorro el camino”, nueve décadas de vivencias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un ambiente cercano, emotivo y profundamente familiar fue presentado el libro “Mientras recorro el camino”, del escritor y empresario vegano don José Peralta Michel, una obra que recoge más de nueve décadas de vivencias, aprendizajes y reflexiones sobre la vida, la ciudadanía y la historia dominicana.

El encuentro, celebrado en el restaurante El Capuchino, reunió a familiares, amigos y allegados que acompañaron al autor en una velada marcada por la gratitud, la memoria y la celebración de una trayectoria dedicada al servicio, la integridad y la construcción colectiva.

Prologado por el destacado economista y escritor Eduardo García Michel, el libro abre una ventana íntima hacia los recuerdos y reflexiones de don Peralta Michel, reconocido por múltiples instituciones por sus aportes comunitarios, su compromiso con la educación cívica y su mirada crítica sobre la evolución del país.

Una noche de afecto, palabras y memoria

Durante la presentación, Peralta Michel expresó su satisfacción por ver materializada una obra que —dijo— “nace del deseo de dejar constancia de lo que he vivido y de aquello que creo que puede servir a quienes siguen este camino después de mí”.

Los asistentes compartieron anécdotas y palabras de reconocimiento hacia el autor, resaltando su trayectoria empresarial, su compromiso con el país y su visión centrada en la educación, la ética y los valores ciudadanos.

El prologuista

“Mientras recorro el camino” —escribe García Michel— es un libro que ve la luz “ya avanzados los primeros años del décimo decenio” de la vida de José Peralta Michel, y constituye una prueba de su “férrea voluntad por mantenerse al día y bien despierto, en la medida en que los aires del otoño acarician sus sienes encanecidas”. Para el prologuista, la obra no solo recoge recuerdos ordenados en el tiempo, sino que desde su punto de vista revela la madurez, claridad y sensibilidad acumuladas por un hombre que ha transitado la vida con entrega y sentido del deber.

García Michel señala, además, la versatilidad literaria de Peralta Michel, quien sorprende al final del volumen con un cuento inédito “El muerto”.