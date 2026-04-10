Rector del ITLA evalúa colaboración con Huawei Cloud para mejorar la formación tecnológica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard, recibió una delegación de Huawei Cloud con el objetivo de evaluar oportunidades de colaboración orientadas al fortalecimiento de la educación basada en inteligencia artificial (IA) y la optimización de la infraestructura tecnológica institucional.

El encuentro se produce en un contexto de crecimiento sostenido del ITLA, que actualmente opera en 12 campus y ejecuta un plan de expansión para alcanzar 18 a nivel nacional, lo que implica el desafío de escalar su oferta académica sin comprometer los estándares de calidad.

Durante la reunión, ambas partes analizaron propuestas vinculadas al fortalecimiento de capacidades tecnológicas, la mejora de los entornos virtuales de aprendizaje y la incorporación progresiva de herramientas de inteligencia artificial en los procesos formativos. Desde la Rectoría se valoró el enfoque presentado, al considerar que contribuiría a una implementación más eficiente y alineada con las necesidades del sistema educativo.

“El compromiso del ITLA, alineado con la visión del presidente de la República, Luis Abinader, es consolidarnos como una institución que brinde oportunidades reales a quienes más lo necesitan, formándolos como especialistas en tecnología y elevando la empleabilidad de nuestros egresados por encima del 95 %”, expresó Rosario Bernard.

De su lado, Wang Chengnan (Devin), gerente general de Huawei Cloud para Multi-Country, destacó las fortalezas de la institución académica.

“Vemos en el ITLA un liderazgo regional clave, con el potencial de convertirse en un canal para impactar no solo a los estudiantes dominicanos, sino también a instituciones de toda América Latina”, afirmó.

El diálogo incluyó, además, un análisis de los componentes estructurales de la inteligencia artificial —computación, algoritmos y datos—, resaltando la relevancia actual de la capacidad de cómputo, con liderazgo global de actores como NVIDIA y Huawei. Sin embargo, coincidieron en que, a mediano plazo, el factor determinante será la gestión y disponibilidad de datos, especialmente en idioma español.

En ese contexto, se exploró la posibilidad de desarrollar iniciativas conjuntas que integren infraestructura, formación especializada y generación de contenidos, con potencial impacto en el ecosistema educativo regional.

Asimismo, se evaluaron mecanismos para fortalecer plataformas académicas como Moodle, con el objetivo de sostener la calidad educativa en un entorno de mayor cobertura y demanda.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en la realización de simulacros académicos con docentes seleccionados, así como en la conformación de un equipo técnico conjunto que permita validar y ejecutar proyectos piloto en el corto plazo.

En la reunión participaron, además del rector, el decano Winkler Paula; Wang Chengnan (Devin), gerente general de Huawei Cloud Multi-Country; Ye Yunfeng, vicepresidente de Ecosistema de Negocios Multi-Country; Delvin Pérez, director de Huawei Cloud en República Dominicana, y el ingeniero senior Erick Tejada.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el ITLA para fortalecer su modelo educativo, mediante la integración de innovación tecnológica y alianzas estratégicas como eje de su evolución institucional.