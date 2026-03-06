Recuerdan el 89 aniversario del natalicio de José Francisco Peña Gómez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, en nombre de la Presidencia de la República, realizó un solemne acto por el Día Nacional de José Francisco Peña Gómez, acordado por la ley “46-23”, promulgada el 3 de agosto del 2023 por el presidente Luis Abinader, exaltando con la misma el natalicio de este líder, patriota y demócrata que cumple este 6 de marzo el 89 aniversario de su natalicio.

La solemnidad celebratoria del 89 aniversario del nacimiento de Peña Gómez, inició a las 8:00 de la mañana con el izamiento de la Bandera dominicana y la interpretación del Himno Nacional a seguidas del ritual de depósito de ofrendas florales en el panteón del cementerio Cristo Redentor, donde reposan sus restos mortales.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, quien en sus palabras de ponderación histórica sobre Peña Gómez dijo que: “La humilde grandeza de su personalidad política, moral y ética era consustancial a una conciencia despierta que lo comprometía cotidianamente con su pueblo dominicano amado, por el que trabajó, afanó y luchó en una entrega generosa, mental y física, sin límites, que fue mermando su estructura corporal hasta el punto del fallecimiento”.

Y continuó diciendo “Peña murió para una materialidad cargada de mezquindades, odios y pasiones miserables, para sobrevivirse cada vez más en la luz de la proceridad democrática e histórica, en la luz del amor eterno, de la divina providencia en la que tanto creyó y creemos”.

El ambiente conmemorativo, político a la vez que patriótico y sentimental estaba impregnado de recuerdos de antiguas jornadas democráticas y luchas históricas de masas, fue ideal para que el reconocido cantautor de la patria Claudio Cohen colocara el punto hermoso del arte sobre este hombre cuya memoria pertenece a la nación.

La ocasión fue propicia para que el presidente de Efemérides Patrias le hiciera entrega de la Medalla Conmemorativa del 60 aniversario de la Revolución Constitucionalista de abril de 1965, al Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, a través de su presidente Hipólito Mejía, acontecimiento en que Peña Gómez jugó un rol de primer orden al llamar a la movilización popular, cívico y militar contra el gobierno de facto y al restablecimiento del orden constitucional y democrático.