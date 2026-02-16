Refidomsa dona obra de Minerva Mirabal a museo Hermanas Mirabal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra, donó el pasado jueves una pintura de la heroína Minerva Mirabal a la Fundación Museo Hermanas Mirabal en Ojo de Agua, Salcedo.

La obra, titulada “Bodegón”, realizada por Minerva Mirabal en 1949 y regalada por su autora a una amiga de infancia, viajó a Madrid y posteriormente a Nueva York, para luego regresar a Santiago durante la pandemia del COVID-19 en 2020. Más adelante fue localizada por amigos de la familia Mirabal y adquirida por Pereyra para su restauración y posterior donación al museo.

En un acto emotivo y de gran significación histórica, la obra fue develada en presencia del personal directivo de la fundación museo; autoridades provinciales, entre ellas la senadora Mercedes Ortiz (Mecho); miembros de la familia Mirabal y de la fundación, incluyendo a Jaime David Fernández Mirabal; ejecutivos de Refidomsa; Wilson Rodríguez, miembro del Consejo de Administración; Rafael Cabrera, coordinador del Consejo Administrativo; Luis Miñoso, director de Comunicaciones; así como gestores culturales y representantes de la prensa local.

Obra Bodegón

El reconocido crítico de arte Abil Peralta Agüero realizó la autenticación y curaduría de la pieza, informando que la restauración estuvo a cargo del destacado artista peruano Antonio González Duche.

En su intervención, el señor Abil Peralta destacó las cualidades intelectuales de Minerva Mirabal y su incursión en la literatura nacional en el género epistolar, así como en el arte, donde creó unas 18 obras plásticas y varias esculturas, incluso desde la cárcel. Peralta Agüero describió la donación de Samuel Pereyra como “un rescate a la memoria histórica de las mariposas dominicanas”.

De su parte, el presidente del Consejo de Administración de Refidomsa, Samuel Pereyra, con raíces familiares en la provincia Hermanas Mirabal, ponderó como “inmensa” la memoria de Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal, exhortando a todos los jóvenes dominicanos a visitar el museo y sentir la presencia de las heroínas.

Pereyra dijo que “es un honor contribuir con la adquisición y donación de un producto cultural fruto del esfuerzo artístico de Minerva Mirabal; todo lo que podamos hacer como ciudadanos es poco para preservar el patrimonio cultural de nuestras mariposas de la libertad”.

El acto de donación concluyó con las palabras de Manolo Tavares Mirabal, quien agradeció a Pereyra la donación de la obra y, en nombre de la familia, mostró su complacencia por la actividad.

La actividad de donación y develación de la obra estuvo presidida por una visita guiada a cargo de Minou Tavarez Mirabal y emotivos momentos durante el recorrido, observando la colección del museo donde se exhiben piezas personales, muebles, fotografías, ropas, libros y otras pertenencias de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.