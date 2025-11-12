Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La autora dominicana Carmen Pimentel presentó recientemente su nuevo libro “Los Regalos de la Adversidad”, convirtiéndose en bestseller en Amazon como novedad más vendida.

Según se informó en un comunicado de prensa enviado a Hoy, el texto logró posicionarse como número uno en las siguientes categorías: psicología de la salud, religión en español, fe y espiritualidad.

La autora presenta su libro como una invitación a ver el dolor de otra manera, reconociendo en cada dificultad lecciones.