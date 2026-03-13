Actividades interactivas
Regresa el 'Tour Pijama Party': Un evento para fortalecer el vínculo entre madres e hijas
Este encuentro se celebrará el 16 de Mayo en el Auditorio Pabellón de la Fama.
El ministerio Chica Verdadera anunció la celebración en República Dominicana del “Tour Pijama Party”, uno de los eventos cristianos para madres e hijas más influyentes en Estados Unidos.
Este encuentro se celebrará el 16 de Mayo en el Auditorio Pabellón de la Fama, Santo Domingo y el 23 de Mayo en el Gran Luxury Stage, Jarabacoa, dirigido a chicas de 7 a 14 años junto a sus madres.
Marlene Luna, directora del ministerio, manifestó que, “Queremos que cada niña descubra su verdadera identidad en Cristo y que las madres reciban herramientas prácticas para guiarlas con sabiduría”.
Según informó, la experiencia incluirá enseñanzas bíblicas dinámicas, música cristiana contemporánea y actividades interactivas enfocadas en identidad, estima y propósito en Cristo, en un ambiente seguro y edificante.
Las boletas están disponibles en Ticketmax.com.do