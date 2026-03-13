Regresa el 'Tour Pijama Party': Un evento para fortalecer el vínculo entre madres e hijas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministerio Chica Verdadera anunció la celebración en República Dominicana del “Tour Pijama Party”, uno de los eventos cristianos para madres e hijas más influyentes en Estados Unidos.

Este encuentro se celebrará el 16 de Mayo en el Auditorio Pabellón de la Fama, Santo Domingo y el 23 de Mayo en el Gran Luxury Stage, Jarabacoa, dirigido a chicas de 7 a 14 años junto a sus madres.

Marlene Luna, directora del ministerio, manifestó que, “Queremos que cada niña descubra su verdadera identidad en Cristo y que las madres reciban herramientas prácticas para guiarlas con sabiduría”.

Según informó, la experiencia incluirá enseñanzas bíblicas dinámicas, música cristiana contemporánea y actividades interactivas enfocadas en identidad, estima y propósito en Cristo, en un ambiente seguro y edificante.

Las boletas están disponibles en Ticketmax.com.do