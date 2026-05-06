Rehabilitación facilita 1.8 millones de servicios en 2025; impacta a casi 120 mil personas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de su 62ª Asamblea Ordinaria de Miembros, Rehabilitación presentó los resultados de un año marcado por el crecimiento en la atención, el fortalecimiento institucional y el compromiso inquebrantable con las poblaciones más vulnerables del país.

Refiere que durante el ejercicio en 2025, la institución facilitó 1,857,375 millones de servicios de rehabilitación, impactando a 119,925 personas, de las cuales el 56 % acudió por primera vez, lo que representó más de 60,500 servicios adicionales respecto al año anterior y un cumplimiento del 97 % de la meta institucional.

Atención centrada en las personas

Casi 82 de cada 100 pacientes recibieron servicios de medicina de rehabilitación, siendo la terapia física la más demandada con el 49.6 % de las atenciones.

El programa de Intervención Temprana, dirigido a niños de hasta 6 años, concentró el 8.72 % de los servicios, en respuesta a una demanda que sigue creciendo a medida que más familias identifican a tiempo las necesidades de sus hijos.

El 20.9 % de los pacientes atendidos fueron menores de cinco años, mientras que los adultos mayores representaron el 8.9 % y los jóvenes en edades altamente productivas, entre 18 y 35 años, el 12.79 %.

Un dato que refleja el compromiso social de la institución es que el 16.7 % de los pacientes no cuenta con cobertura de seguro médico. Ante esta realidad, Rehabilitación otorgó 101,037 facilidades de acceso mediante exoneraciones parciales y totales, beneficiando al 58.5 % de quienes se acercaron en 2025. Esto incluye la exoneración del copago, que creció un 4.7 % respecto al año anterior.

Presencia comunitaria

Fiel a su vocación de llevar los servicios más allá de sus instalaciones, Rehabilitación realizó 739 operativos y jornadas comunitarias en 2025, con 40,331 atenciones gratuitas a 15,000 personas.

El 40.4 % de los servicios correspondió a consultas médicas, procedimientos y estudios; el 39.9 % a medicamentos gratuitos, y el 22.3 % a la cartera propia de servicios de la institución, mientras en la región Norte concentró el 56.4 % de estos operativos, seguida por el Sur con el 29.8 %, reportando el Este y la sede un 4 % y un 9.8 %, respectivamente.

Educación especial e inserción laboral

Los siete Centros Educativos de Atención Multidimensional cerraron 2025 con una matrícula de 506 estudiantes en programas de educación especial y 80 en formación laboral. En el ámbito de la inserción productiva, se ofrecieron 396 servicios formativos, de los cuales el 36 % correspondió a capacitación vocacional y emprendimiento.

Como resultado, 84 personas lograron integrarse al mundo productivo: 19 en empleos formales y 65 mediante emprendimientos propios, como el caso de Julia Méndez, quien aprendió a confeccionar pellizas y emprendió gracias al capital semilla del proyecto desarrollado junto a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.

Ayudas técnicas y producción ortopédica

Con el apoyo de aliados internacionales como Free Wheelchair Mission y la Fundación Wheelchair, entre otros, se entregaron 1,089 ayudas técnicas, incluyendo 750 sillas de ruedas y 73 prótesis. En paralelo, el área de producción ortopédica fabricó 406 prótesis, 5,727 ortesis y 17,750 calzados y elevaciones, reduciendo tiempos de respuesta a nivel nacional.

Apoyo gubernamental

Indican que el Gobierno aportó RD43.5 millones en 2025 para proyectos de infraestructura, con los que se completó la obra en Barahona y se avanzó en Hato Mayor.

Y, este 2026, ha recibido un nuevo aporte de RD50 millones: 20 destinados a concluir la filial de Guerra y 30 para apoyar la provisión de servicios, avanzando además obras en Cotuí, entre otras.