Asamblea
Rehabilitación facilita 1.8 millones de servicios en 2025; impacta a casi 120 mil personas
Un informe refiere que han impactado a casi 120,000 personas, entregando también a través de sus 35 centros 1,089 apoyos, entre estos silla de ruedas, prótesis...
En el marco de su 62ª Asamblea Ordinaria de Miembros, Rehabilitación presentó los resultados de un año marcado por el crecimiento en la atención, el fortalecimiento institucional y el compromiso inquebrantable con las poblaciones más vulnerables del país.
Refiere que durante el ejercicio en 2025, la institución facilitó 1,857,375 millones de servicios de rehabilitación, impactando a 119,925 personas, de las cuales el 56 % acudió por primera vez, lo que representó más de 60,500 servicios adicionales respecto al año anterior y un cumplimiento del 97 % de la meta institucional.
Atención centrada en las personas
Casi 82 de cada 100 pacientes recibieron servicios de medicina de rehabilitación, siendo la terapia física la más demandada con el 49.6 % de las atenciones.
El programa de Intervención Temprana, dirigido a niños de hasta 6 años, concentró el 8.72 % de los servicios, en respuesta a una demanda que sigue creciendo a medida que más familias identifican a tiempo las necesidades de sus hijos.
El 20.9 % de los pacientes atendidos fueron menores de cinco años, mientras que los adultos mayores representaron el 8.9 % y los jóvenes en edades altamente productivas, entre 18 y 35 años, el 12.79 %.
Un dato que refleja el compromiso social de la institución es que el 16.7 % de los pacientes no cuenta con cobertura de seguro médico. Ante esta realidad, Rehabilitación otorgó 101,037 facilidades de acceso mediante exoneraciones parciales y totales, beneficiando al 58.5 % de quienes se acercaron en 2025. Esto incluye la exoneración del copago, que creció un 4.7 % respecto al año anterior.
Presencia comunitaria
Fiel a su vocación de llevar los servicios más allá de sus instalaciones, Rehabilitación realizó 739 operativos y jornadas comunitarias en 2025, con 40,331 atenciones gratuitas a 15,000 personas.
El 40.4 % de los servicios correspondió a consultas médicas, procedimientos y estudios; el 39.9 % a medicamentos gratuitos, y el 22.3 % a la cartera propia de servicios de la institución, mientras en la región Norte concentró el 56.4 % de estos operativos, seguida por el Sur con el 29.8 %, reportando el Este y la sede un 4 % y un 9.8 %, respectivamente.
Educación especial e inserción laboral
Los siete Centros Educativos de Atención Multidimensional cerraron 2025 con una matrícula de 506 estudiantes en programas de educación especial y 80 en formación laboral. En el ámbito de la inserción productiva, se ofrecieron 396 servicios formativos, de los cuales el 36 % correspondió a capacitación vocacional y emprendimiento.
Como resultado, 84 personas lograron integrarse al mundo productivo: 19 en empleos formales y 65 mediante emprendimientos propios, como el caso de Julia Méndez, quien aprendió a confeccionar pellizas y emprendió gracias al capital semilla del proyecto desarrollado junto a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.
Ayudas técnicas y producción ortopédica
Con el apoyo de aliados internacionales como Free Wheelchair Mission y la Fundación Wheelchair, entre otros, se entregaron 1,089 ayudas técnicas, incluyendo 750 sillas de ruedas y 73 prótesis. En paralelo, el área de producción ortopédica fabricó 406 prótesis, 5,727 ortesis y 17,750 calzados y elevaciones, reduciendo tiempos de respuesta a nivel nacional.
Apoyo gubernamental
Indican que el Gobierno aportó RD43.5 millones en 2025 para proyectos de infraestructura, con los que se completó la obra en Barahona y se avanzó en Hato Mayor.
Y, este 2026, ha recibido un nuevo aporte de RD50 millones: 20 destinados a concluir la filial de Guerra y 30 para apoyar la provisión de servicios, avanzando además obras en Cotuí, entre otras.