Rehabilitación informa nueva fecha Sorteo Navideño: ahora el 18 de diciembre

Rehabilitación informó que, debido a ajustes en la programación de Color Visión, canal 9, el tradicional Sorteo Navideño se realizará el jueves 18 de diciembre, a las 8:00 de la noche, durante la transmisión del programa Esta Noche Mariasela, espacio que acoge y patrocina esta iniciativa solidaria.

Aunque inicialmente estaba pautado para el 17 de diciembre, la producción del programa notificó la necesidad de reprogramar la fecha.

Rehabilitación destaca que este cambio representa también una oportunidad para quienes aún no han adquirido su boleto de participación para optar por la jeepeta Mercedes-Benz GLA, donada generosamente por AutOzama.

Los fondos recaudados a través de la venta de boletos serán destinados a la conclusión y equipamiento del nuevo local del Centro de Rehabilitación en San Antonio de Guerra, donde más de 14,000 pacientes y estudiantes de educación especial reciben servicios cada año.

Rehabilitación agradece profundamente la solidaridad de la comunidad, de la diáspora, empresas, medios de comunicación, figuras públicas, pacientes y comunitarios que han aportado su apoyo a esta causa, reafirmando una vez más el valor de trabajar unidos en favor de quienes más lo necesitan

