Renovada Casa de la Cultura La Caleta: un nuevo hogar para el arte en Boca Chica

Boca Chica.– El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, entregó este sábado a la comunidad de Boca Chica la Casa de la Cultura La Caleta, completamente renovada, en un acto que despertó el entusiasmo de las diversas organizaciones comunitarias que por años habían solicitado la realización de esta obra.

Salcedo destacó que la intervención del inmueble forma parte del programa nacional de recuperación y puesta en valor de las casas de cultura que ejecuta el Gobierno para fortalecer la vida cultural en las comunidades, en consonancia con la política de descentralización que impulsa el ministerio.

“Nuestro compromiso es que cada municipio del país cuente con un espacio digno donde su gente pueda formarse, crear y encontrarse. La cultura es un derecho, y estamos trabajando para acercarla cada vez más a todos los dominicanos”, expresó.

Los trabajos incluyeron resanado de muros interiores y exteriores, impermeabilización de áreas críticas, aplicación de pintura general, reorganización de espacios internos y mejoras en los baños, intervenciones que permitieron devolver la funcionalidad, la seguridad y una imagen totalmente renovada a la instalación cultural.

El alcalde Máximo Soriano resaltó el impacto que tendrá la obra en la comunidad, al tiempo que agradeció el respaldo del Ministerio de Cultura. Asimismo, destacó que La Caleta gana un espacio adecuado para la formación artística y la actividad comunitaria, fundamental para el desarrollo integral de su población.

Con su reapertura, la Casa de la Cultura La Caleta retoma su rol como centro de encuentro, aprendizaje y expresión artística, proyectándose como un espacio que servirá a estudiantes, profesores y visitantes, y que quedará preservado para las generaciones presentes y futuras.