RENSA celebra con éxito su tradicional Fiesta Navideña

RENSA RENEWABLE ENERGY SA, llevó a cabo su tradicional Fiesta Navideña, un evento que reunió a más de 200 colaboradores en un ambiente de celebración, reconocimiento y compañerismo. La actividad se realizó en un hotel de esta capital, donde los empleados de las 3 sucursales de RENSA disfrutaron de una tarde llena de música, premios, actividades especiales y momentos memorables.

La empresa reafirmó su compromiso con fortalecer la cultura organizacional y reconocer el esfuerzo realizado durante todo el año. Durante la actividad, se compartieron mensajes motivadores, se destacaron los logros alcanzados en 2025 y se expresó un agradecimiento especial a todo el personal por su dedicación y compromiso.

RENSA se consolida luego de mas de 25 años en el sector solar fotovoltaico, como la empresa No.1 de la Republica Dominicana.

RENSA RENEWABLE ENERGY SA, reitera su agradecimiento a cada miembro del equipo y mira hacia un 2026 lleno de nuevos retos, oportunidades y crecimiento conjunto.