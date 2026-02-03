República Dominicana asume la presidencia pro témpore del Consejo de Ministras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana asumió oficialmente la Presidencia Pro Témpore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA) para el período enero–junio de 2026, en el marco de un acto protocolario celebrado en la ciudad de Panamá, que marcó el cierre de la gestión semestral de la República de Panamá al frente del Consejo.

Durante la ceremonia, la ministra de la Mujer de la República Dominicana, Gloria Reyes Gómez, quien asume la Presidencia Pro Témpore del COMMCA, hizo un llamado a los gobiernos de la región a profundizar la agenda de igualdad de género desde un enfoque transformador, que no solo atienda las consecuencias de la violencia contra las mujeres, sino que enfrente de manera directa sus causas estructurales, culturales y políticas.

En su intervención, la ministra Reyes Gómez subrayó la necesidad de incorporar de manera explícita el desarrollo de políticas de masculinidades positivas como parte de las estrategias regionales para la prevención de todas las formas de violencia que viven las mujeres, incluida la violencia política, la violencia simbólica y aquellas que limitan su participación plena en los espacios de poder y toma de decisión.

“El desafío regional no es únicamente proteger a las mujeres frente a la violencia, sino transformar las normas sociales, los imaginarios de poder y las prácticas masculinas que la reproducen”, señaló la Presidenta Pro Témpore, al destacar que la igualdad sustantiva requiere involucrar activamente a los hombres como corresponsables del cambio cultural y democrático.

El acto fue presidido por la ministra de la Mujer de Panamá, Niurka Palacio Urriola, en su calidad de Presidenta Pro Témpore saliente, junto a la Secretaria Técnica de la Mujer del COMMCA, Laura Michelle Godoy Tobar, y se desarrolló bajo criterios de continuidad institucional, articulación regional y responsabilidad compartida entre los Estados miembros.

En el marco de la sesión, se presentaron los principales avances alcanzados durante la Presidencia Pro Témpore de Panamá, destacándose los esfuerzos para fortalecer la implementación de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), así como el seguimiento a los acuerdos regionales orientados a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Al asumir la conducción del COMMCA, la ministra Gloria Reyes reafirmó el compromiso de la República Dominicana con una agenda regional que articule políticas de igualdad de género, prevención de violencias y fortalecimiento democrático, integrando enfoques innovadores como las masculinidades positivas, la corresponsabilidad social del cuidado y la participación política plena de las mujeres.

En ese sentido, destacó los avances de la República Dominicana en materia de políticas públicas con enfoque de derechos, protección social, autonomía económica de las mujeres y promoción del liderazgo femenino, además de su disposición a compartir buenas prácticas regionales que contribuyan a una transformación cultural sostenible.

La representación dominicana encabezada por la ministra Reyes Gómez, cuenta con una trayectoria política y social que incluye su experiencia legislativa y su gestión al frente de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, desde donde impulsó políticas orientadas a la reducción de la pobreza, la inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad y el empoderamiento de las mujeres. Su liderazgo ha sido reconocido por promover activamente la participación de otras mujeres en los espacios de toma de decisión y por fortalecer una visión de política pública con enfoque de derechos humanos.

De conformidad con la normativa del COMMCA, se informó que el informe final de la Presidencia Pro Témpore saliente y el plan de trabajo operativo de la Presidencia entrante serán sometidos a consideración durante la LXIII Reunión Ordinaria del Consejo, prevista para febrero de 2026.

El acto concluyó con un llamado a los Estados miembros a fortalecer la cooperación regional y avanzar hacia una integración que coloque la igualdad de género, la transformación de las relaciones de poder y la erradicación de la violencia contra las mujeres como pilares fundamentales del desarrollo democrático y sostenible de la región.