República Dominicana es sede de encuentro para certificación en Terapias Ecuestres

El Centro Dominicano de Hipoterapia lleva a cabo la certificación de terapias ecuestres impartido por el doctor Alejandro Vela, fundador de la Fundación Tequendama Horse Connection, del 3 al 7 de este mes.

El curso es impartido para profesionales estudiantes y terapeutas del ámbito sanitario y educación social así como para todas aquellas personas interesadas en conocer las terapias ecuestres.

El encuentro se realiza en el Centro Dominicano de Hipoterapia ubicado en la calle primera terraza del Arroyo 54, Cuesta Hermosa II. Para más información contactar al +1 (849) 360-3994.

El Dr. Vela es Master en Psicología de la Universidad de Cuyo Argentina, Médico Veterinario Universidad de la Salle, Horse Assisted Coach AMECAC México, y tiene una Especialidad en Terapias Asistidas con Equinos.

Entiende que, las terapias asistidas con caballos son consideradas intervenciones complementarias, y no alternativas, aplicables a usuarios con necesidades físicas, cognitivas, emocionales y/o conductuales.

Asimismo, ve como las terapias equinas pueden ser beneficiosas para pacientes con parálisis cerebral infantil los cuales implican la colaboración de un profesional de la salud, un coterapeuta equino y un manejador del caballo y es un proceso terapéutico que facilita la integración total del paciente, no solo con el terapeuta y la terapia, sino también, con el coterapeuta y con la naturaleza.

Para Vela, estos últimos elementos poseen un valor terapéutico significativo, ya que ofrecen al usuario una rica variedad de información sensorial.

Centro Dominicano de Hipoterapia

Desde el 2012, el Centro Dominicano Hipoterapia ofrece ayuda a niños neurodivergentes de escasos recursos sin acceso a terapias adecuadas.

De igual forma, ofrece un enfoque integral y multidisciplinario en un solo lugar, evitando que los niños y sus familias tengan que desplazarse a distintos centros. Atiende a pacientes particulares y niños en hogares de acogida del gobierno y adolescentes privados de libertad.

El Centro es dirigido por la Dra. Nora Mejía desde el 2014. Mejía fue profesora de cátedra de medicina interna en la escuela de medicina veterinaria de la UNPHU.

Posee una maestría en Terapia Asistida Con Animales, Instituto Tecnológico TECH; Maestría en Neuropsicología Clínica, Universidad Europea Miguel De Cervantes; Técnico y Experto en Terapia asistida con perros, Centro de Terapias Ambs Canes. Cataluña, Barcelona, España. (CTAC); Maestría en Psicología Clínica infantil y adolescentes y Terapia Familiar Sistémica, de la PUCMM y Universidad Católica de Lovaina, Bélgica; además posee una certificación en Hipoterpia y horse coaching del Centro Colombiano de Hipoterapia.